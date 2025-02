Vous êtes sûrement mieux payé que ces astronautes après 250 jours dans l’espace

Les 2 astronautes bloqués sur la Station spatiale internationale depuis plus de 6 mois ne seront pas vraiment indemnisés pour le retard. Loin de là si l'on en croit le montant évoqué.

Lorsque vous devez travailler au-delà de vos horaires habituels, vous avez normalement droit à une compensation : la plupart du temps les heures supplémentaires sont payées ou récupérées. Un fonctionnement que tout le monde considère comme normal, mais qui ne l'est pas tant que ça. Du moins pour certains métiers, comme celui d'astronautes. On pourrait croire qu'ils bénéficient d'un traitement de faveur étant donné la nature si particulière de leurs missions, et pourtant.

Le 5 juin 2024, la capsule Starliner de Boeing décolle après plusieurs reports. Butch Wilmore et Suni Williams s'élancent dans l'espace et se dirigent vers la Station spatiale internationale. Ils s'y amarrent le lendemain malgré des difficultés lors du trajet. Les problèmes techniques s'avèrent plus importants que prévus et alors que le retour des astronautes étaient prévu le 14 juin 2024, ils sont toujours bloqués à bord de l'ISS depuis.

Au bout de 250 jours dans l'espace, ces astronautes sont payés une misère

Avec autant de jours en plus, on imagine sans peine que Wilmore et Williams vont touchés un beau pactole. Pas du tout. Il faut savoir que les astronautes américains sont payés comme n'importe quel employé fédéral en voyage d'affaires. En conséquence, ils ne sont pas compensés au titre des heures supplémentaires, sachant que la NASA prend en charge le transport, l'hébergement et la nourriture.

En revanche, “il y a une petite somme d'argent par jour pour les frais accessoires qu'ils finissent par être légalement obligés de vous payer“, explique Cady Coleman, astronaute à la retraite. Elle se souvient du montant : 4 $ par jour. Autrement dit, Butch Wilmore et Suni Williams recevront environ 1 000 $ (960 €) pour avoir passé plus de 6 mois dans l'espace au lieu des 8 jours prévus à l'origine.

Heureusement pour eux, ils ne font pas ça pour l'argent. La mission visant à rapatrier les 2 astronautes sur Terre doit décoller le 12 mars. Si tout se passe bien, ils seront de retour quelques jours plus tard.

Source : Washingtonian