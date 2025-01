Voici nos meilleures astuces pour augmenter l’autonomie de votre voiture électrique en hiver

Les voitures électriques et les températures hivernales ne font pas bon ménage. Néanmoins, il est tout à fait possible de limiter l'impact du froid sur l'autonomie de votre VE. Pour ce faire, il suffit d'adopter certains comportements clés. On vous explique tout.

Si vous venez d'acheter votre première voiture électrique, vous avez peut-être constaté avec un brin d'énervement que l'autonomie de votre véhicule a chuté drastiquement avec les températures hivernales. Malheureusement, ce phénomène est inévitable.

Pourquoi l'autonomie d'une voiture électrique chute en hiver ?

Un phénomène physique lié à la composition chimique des batteries

Le froid affecte directement les performances des batteries au lithium-ion pour une raison simple. En effet, le liquide électrolyte qui se charge de faire circuler les ions lithium entre les électrodes a tendance à devenir plus opaque à basse température. Par conséquent, le transfert d'énergie entre les ions est plus lent, la batterie se recharge moins vite et l'autonomie diminue. Concrètement, l'autonomie d‘un véhicule électrique peut alors chuter de 30 % en hiver.

Et bien entendu, plus il fait froid, plus le phénomène s'accentue. D'après des données de Geotab, avec -15 °C au thermomètre, les véhicules électriques peuvent perdre jusqu'à 54 % d'autonomie nominale. Pour vous donner un exemple, un VE avec 402 km d'autonomie ne pourra parcourir que 217 km !

La plus grande densité de l'air froid

Mais ce n'est pas tout. Le froid peut également impacter l'aérodynamisme de votre voiture. Sous les 10°C, l'air devient plus dense et par extension, votre véhicule nécessitera plus d'énergie pour maintenir la même vitesse qu'à température ambiante. Ce qui nuit forcément à l'autonomie.

La perte d'efficacité du freinage régénératif

Il faut également évoquer le cas du système de freinage régénératif. Par temps froid, ce système perd généralement en efficacité, à cause de la puissance amoindrie de la batterie.

L'utilisation intense du chauffage

Enfin, et c'est bien normal, on a tendance à utiliser bien plus souvent le chauffage électrique en hiver pour maintenant l'habitacle au chaud. Seulement, on ne vous apprendra rien ici, c'est la batterie qui est sollicitée dans un VE pour faire grimper la température à bord. Selon des tests menés par l'American Automobile Association sur des voitures électriques Tesla, Nissan, Volkswagen, Chevrolet et BMW, les voitures électriques perdent en moyenne 41 % de leur autonomie lorsque le chauffage est allumé avec -6 °C à l'extérieur !

Fort heureusement, il suffit d'adopter certains comportements pour limiter la perte d'autonomie de votre véhicule électrique durant la période hivernale. Voici donc quelques conseils à appliquer pour préserver au maximum l'autonomie de votre VE par temps froid.

Garer la voiture en intérieur

Dans la mesure du possible, garer sa voiture dans un garage est toujours préférable en hiver. Même non chauffé, il offre une certaine protection contre le froid. Chaque degré de différence permet à votre batterie de conserver sa charge plus longtemps. Pour vous donner un ordre d'idée, votre batterie perd environ 1 km d'autonomie par heure si la voiture est garée à l'extérieur avec des températures négatives.

Préchauffer sa batterie et l'habitacle

Avant de prendre la route, prenez le réflexe de toujours préconditionner votre batterie. Cela consiste à l'amener à la température optimale. “Si vous savez quand vous devez partir, vous pouvez programmer votre session de charge pour vous assurer de préchauffer votre voiture et la batterie avant votre départ. Cela permettra aussi d'avoir un meilleur fonctionnement du freinage régénératif”, explique Pedro Monsalve, ingénieur chez le fournisseur d'énergie Wallbox.

Pendant que la voiture est branchée, profitez-en également pour réchauffer l'habitacle. De cette manière, l'énergie utilisée pour le préchauffage ne vient pas de la batterie, mais du réseau électrique.

Maintenir un niveau de charge minimum

Veillez à maintenir constamment le niveau de charge de votre batterie aux alentours des 20 %. Il s'agit d'une réserve nécessaire pour chauffer suffisamment la batterie au démarrage de la voiture. Sous les 5 %, votre batterie en paiera le prix sur le long terme en raison du stress exercé sur les cellules.

Adopter une conduite adaptée

Si votre voiture en est équipée, optez systématiquement pour le mode de conduite Eco. Ce profil est pensé pour augmenter l'autonomie de votre batterie et pour réduire l'approvisionnement en énergie de certaines fonctionnalités. Suivant cette même logique, limitez au maximum l'utilisation de certains appareils électroniques, comme votre écran d'infodivertissement, les ports de recharge pour smartphone/tablette, etc.

N'hésitez pas également à activer le régulateur de vitesse pour maintenir la même allure, notamment sur autoroute. En un maître mot, l'éco-conduite est votre meilleur ami pour accroître l'autonomie de votre voiture électrique.

Une fois la batterie à sa température optimale, n'oubliez pas d'abuser du freinage régénératif pour grappiller de l'énergie (et donc quelques kilomètres) à chaque décélération.

Restez au chaud grâce aux sièges chauffants

Comme dit plus haut, le chauffage de l'habitacle peut accaparer une grande partie de l'énergie stockée dans votre batterie. Si possible, activez plutôt les sièges et le volant chauffant pour rester au chaud. En effet, le chauffage peut consommer entre 3 000 et 5000 W, contre 75 W en moyenne pour les sièges et le volant !

L'importance des pneumatiques

C'est bien connu, lorsqu'il fait froid, la pression des pneus baisse machinalement. Durant la période hivernale, il est donc conseillé d'ajouter 0,2 bar par rapport aux recommandations de votre constructeur.

En plus d'augmenter les risques d'accident, un pneu sous-gonflé affiche une résistance plus importante au roulement, ce qui fait grimper de facto la consommation d'énergie.

Chausser des pneus d'hiver peut également être une bonne idée, à condition de choisir des pneumatiques classés A ou B en efficacité énergétique. De cette façon, vous minimisez la perte d'autonomie sur route sèche. Les pneus 4 saisons restent une alternative polyvalente, mais ils n'offriront pas de performances suffisantes dans les conditions extrêmes.

En adoptant l'ensemble de ces conseils simples, vous devriez pouvoir passer tranquillement l'hiver au volant de votre voiture électrique sans regarder constamment l'indicateur d'autonomie.