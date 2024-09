Voici les nouvelles mesures prises par Tesla pour protéger ses secrets les plus précieux

Tesla durcit ses actions contre les fuites de ses mises à jour logicielles internes. L’entreprise met en place de nouvelles méthodes pour protéger ses versions préliminaires et éviter que des informations sensibles ne soient divulguées.

Tesla, connue pour ses innovations dans le domaine des véhicules électriques, fait régulièrement évoluer ses logiciels pour améliorer les performances de ses véhicules. Ces mises à jour sont d'abord testées en interne avant d’être déployées publiquement, un processus que l’on a beaucoup observé récemment avec les évolutions de son système de conduite autonome. Cependant, au fil du temps, des informations sur ces nouvelles fonctionnalités ont souvent été divulguées avant leur sortie officielle. Ce phénomène a poussé la société à repenser ses méthodes de sécurité.

Traditionnellement, les employés de Tesla et les testeurs internes, inscrits dans le programme d'accès anticipé, pouvaient partager involontairement des informations en lien avec les nouvelles mises à jour. En effet, les notes de version étaient accessibles via l’API de l’entreprise. Ceci permettait à des services tiers de les récupérer avant leur diffusion officielle. Mais cela posait un problème pour la société, notamment en termes de contrôle de l’information et de gestion des attentes des utilisateurs.

Tesla renforce sa sécurité pour empêcher les fuites de ses mises à jour

Pour contrer ces fuites, Tesla a récemment renforcé ses mesures de sécurité. Les véhicules inscrits dans le programme de test interne, Wave 1, ne renvoient plus les notes de version via l’API. Cette modification empêche désormais les services externes d’obtenir des informations sur les mises à jour en cours de test. En parallèle, la société a commencé à ajouter des filigranes comportant le numéro de série du véhicule (VIN) sur les notes de version, ce qui permet de tracer l'origine d'éventuelles fuites.

Les employés de Tesla continuent d’avoir accès aux nouvelles mises à jour en avant-première, dans le cadre du programme d'accès anticipé. Toutefois, cette étape reste cruciale pour l’entreprise, car elle permet de tester un large éventail de configurations matérielles avant leur sortie publique. En limitant les fuites, le constructeur peut mieux contrôler la qualité des mises à jour et s'assurer que les bugs sont corrigés avant d'impacter des centaines de milliers de véhicules à travers le monde.

Source : notateslaapp