Que vaut la version ultime de la conduite autonome de Tesla sous la pluie ? La réponse en vidéo

Malgré les promesses d’Elon Musk, la dernière version du FSD 12.5 de Tesla vient d'être mise à l'épreuve. Ces premiers tests, effectués sous la pluie, nous révèlent si le système est enfin vraiment au point… ou non.

Tesla continue de progresser dans le développement de son système de conduite autonome supervisée. La version précédente du FSD 12.4.2, avait apporté des améliorations importantes, notamment dans la prise de décision et la surveillance de l'attention du conducteur. Cependant, des problèmes subsistaient, comme des hésitations à entrer sur l'autoroute et l'utilisation des freins normaux au lieu du freinage régénératif.

En mai dernier, Elon Musk nous avait promis que la version 12.5 du FSD allait révolutionner la conduite autonome et nous impressionner par ses performances. Récemment, la chaîne YouTube Out Of Spec Videos a eu l'opportunité de tester cette nouvelle version sur une Tesla Model 3. Les conditions n'étaient pas idéales, sous une pluie constante qui réduisait la visibilité. Cette situation a donc permis de tester ses capacités dans des conditions réelles et difficiles.

Sa Tesla a tenté un demi-tour sur un bas-côté imaginaire lorsqu’il pleuvait

Comparée à la version 12.4.2, le FSD 12.5 inclut cinq fois plus de paramètres pour percevoir l'environnement et prendre des décisions. Elle offre également la surveillance des conducteurs portant des lunettes de soleil et une pile logicielle combinée pour la conduite sur autoroute et en ville. Malgré ces avancées, le système s’est souvent montré confus dans des environnements variés. Par exemple, il a pris un mauvais virage en sortant d'un quartier et s'est arrêté dangereusement au milieu de la route en attendant le passage d'une voiture.

Le mauvais temps a encore accentué les limitations du FSD 12.5. Tesla qui s'appuie uniquement sur des caméras et des réseaux neuronaux formés à partir des séquences de conduite réelles qui proviennent de millions de véhicules. Contrairement à ses concurrents comme Cruise et Waymo, la société n'utilise pas de radar ou de lidar. Sous cette pluie, la vision du véhicule a été compromise, et le système a même alerté les conducteurs d'une dégradation du FSD. À un moment donné, la Model 3 a même tenté de faire demi-tour sur un bas-côté imaginaire. Elle nous a ainsi révélé une faille critique dans sa perception de l'environnement.