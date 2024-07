Les vampires de batterie n’ont plus de chance, Tesla lance une mise à jour de son application pour les combattre

Tesla a lancé une nouvelle mise à jour de son application mobile pour réduire la décharge fantôme dans ses véhicules électriques. Ce phénomène, aussi appelé drainage vampire, fait perdre de l'énergie aux voitures même lorsqu'elles sont garées et inutilisées.

La décharge fantôme est un problème bien connu des propriétaires de véhicules électriques. Ce terme décrit la perte d'énergie qui survient lorsque les voitures sont garées et inutilisées. Plusieurs facteurs peuvent influencer cette décharge, notamment les systèmes de gestion thermique de la batterie et les fonctionnalités de connectivité.

Les véhicules Tesla, avec leurs nombreuses fonctionnalités connectées, sont particulièrement sujets à cette décharge fantôme aussi appelée “vampire drain” ou drainage vampire dans notre langue. Lorsqu'une de ces fonctionnalités se déclenche, elle réveille le VE et consomme une partie de sa batterie, réduisant ainsi l'autonomie si la voiture n'est pas branchée.

Votre Tesla ne se réveillera plus si vous ouvrez votre application pour économiser sa batterie

En début d'année, Tesla avait modifié son mode Sentinelle, le principal responsable de cette consommation d'énergie, en réduisant son utilisation de 40 %. Aujourd'hui, l'entreprise va plus loin avec une nouvelle mise à jour de l'application mobile. La version 4.35.0 de cette dernière permet désormais de conserver la batterie du véhicule en ne le réveillant que lorsque vous envoyez une commande. Auparavant, l'ouverture de l'appli suffisait à réveiller la voiture, ce qui entraînait une consommation d'énergie supplémentaire et inutile si celle-ci n'était pas branché.

Cette modification, bien que mineure, pourrait avoir un impact important sur l'ensemble de la flotte de Tesla en leur faisant économiser des gigawattheures d'énergie chaque année. En parallèle de cette mise à jour, le constructeur de VE continue de faire évoluer ses modèles et ses fonctionnalités. Les nouveaux Model 3 et Y ne sont plus livrés avec le chargeur 230V “Connecteur Mobile” en série, en effet, ce dernier est maintenant proposé en option pour 200€ supplémentaires. Et bien sûr, cela a suscité des réactions mitigées parmi les utilisateurs. De plus, la société prépare le lancement de la mise à jour 2024.26, actuellement en phase de test, qui introduira des améliorations dans la gestion du climat, la navigation et les services musicaux.