Le numéro de série de votre Tesla peut vous révéler des secrets, apprenez à le décoder

Avec l'expansion mondiale de Tesla, trouver l'origine de votre véhicule peut devenir une quête amusante. Le décodeur de VIN pour l'année modèle 2024 révèle les secrets de fabrication de chaque modèle.

Tesla ne cesse de grandir, avec des usines qui produisent ses véhicules aux quatre coins du globe. Pour les propriétaires et les fans de la marque, découvrir où leur voiture a été fabriquée est devenu une sorte de chasse au trésor. Par exemple, le Tesla Model Y est assemblée à Fremont, en Californie, à Austin, au Texas, à Berlin, en Allemagne, et à Shanghai, en Chine. Chaque lieu de production apporte sa touche unique et rend l'identification de l'origine encore plus passionnante.

Heureusement, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a mis à jour son décodeur de VIN pour l'année modèle 2024 afin de faciliter cette quête pour les curieux. Ce dernier permet de révéler l'origine exacte de la voiture, mais aussi d'autres détails importants. Composé de 17 caractères, il regorge d'informations précieuses. Les trois premiers caractères, par exemple “5YJ”, identifient d'abord la marque Tesla et le type de véhicule. Ensuite, chaque lettre ou chiffre qui suit raconte l'histoire de votre véhicule, y compris son lieu de naissance.

Voici comment identifier facilement les caractéristiques de votre Tesla

Chiffres 1 à 3 : Identifiant mondial du fabricant (WMI)

5YJ = Fabriqué par Tesla Inc., Type de véhicule : Voiture de tourisme (Model S & Model 3)

7SA = Fabriqué par Tesla Inc., Type de véhicule : Véhicule multi-usage (Model X & Model Y)

4e position : Modèle de la Tesla

S = Tesla Model S

X = Tesla Model X

3 = Tesla Model 3

Y = Tesla Model Y

5e position : Type de carrosserie et classification du poids

A = Hatchback 5 portes / conduite à gauche

C = Véhicule multi-usage (MPV) classe E / 5 portes / conduite à gauche

E = Berline 4 portes / conduite à gauche

G = Véhicule multi-usage (MPV) classe D / 5 portes / conduite à gauche

6e position : Système de retenue

1 = Ceintures de sécurité manuelles de type 2 (avant, 2e rangée*3) avec airbags frontaux, PODS, airbags latéraux, airbags genoux (avant) (Model S & Model 3)

A = Ceintures de sécurité manuelles de type 2 (avant, 2e rangée3, 3e rangée2) avec airbags frontaux, PODS, airbags latéraux, airbags genoux (avant) (Model X & Model Y)

B = Ceintures de sécurité manuelles de type 2 (avant, 2e rangée2, 3e rangée2) avec airbags frontaux, PODS, airbags latéraux, airbags genoux (avant) (Model X & Model Y)

D = Ceintures de sécurité manuelles de type 2 (avant, 2e rangée*3) avec airbags frontaux, PODS, airbags latéraux, airbags genoux (avant) (Model X & Model Y)

7e position : Type de carburant

E = Électrique

F = Électrique – Batterie Lithium Fer Phosphate (LFP)

8e position : Type de moteur / Unité de propulsion

5 = Moteur Dual Motor P2 (Model S & Model X)

6 = Moteur Tri Motor P2 (Model S & Model X)

A = Moteur unique – Standard / Performance (Model 3)

B = Dual Motor – Standard (Model 3)

C = Dual Motor – Performance (Model 3)

D = Moteur unique – Standard / Performance (Model Y)

E = Dual Motor – Standard (Model Y)

F = Dual Motor – Performance (Model Y)

10e position : Année modèle

R = 2024

11e position : Usine de fabrication

F = Fremont, Californie

A = Austin, Texas

N = Reno, Nevada (pour le Tesla Semi)

B = Berlin, Allemagne

C = Shanghai, Chine

Source : NHTSA