Voici comment Elon Musk imagine une vie sur Mars qui tourne autour de lui

Le milliardaire Elon Musk envisage la conquête de Mars d'une manière bien particulière. Tout ce qu'il entreprend sur Terre a pour seul but de préparer la vie sur la planète rouge.

Tout le monde a déjà entendu parler d'Elon Musk. Que ce soit à propos de Tesla, de X (Twitter) ou encore de SpaceX, impossible de passer à côté de lui sauf à être totalement hermétique à ce que le milliardaire produit. Et quand bien même, il va être de plus en plus difficile d'ignorer son grand projet : la colonisation de Mars. Cela fait plus de 20 ans qu'il y pense, et plus les années passent, plus il raccourcit l'échéance à laquelle il pense pourvoir envoyer des êtres humains sur la planète rouge.

En 2023, Elon Musk estime que sa fusée Starship atterrira sur Mars dans 3 ou 4 ans, pas plus. Une étape marquant le point de départ d'une aventure à long terme dont l'aboutissement sera la création d'une ville toute entière loin de notre Terre. C'est le but ultime de sa vie, et depuis un an environ, il pousse les employés de SpaceX à accélérer la cadence pour le concrétiser.

Avant d'en arriver là, la NASA lui demande d'envoyer Starship sur le Lune, mais ça ne l'empêche pas de se projeter. Et d'après ce qu'en disent certaines personnes proches du dossier,toutes les entreprises de l'homme d'affaire sont mises à contribution.

Le patron de SpaceX veut coloniser Mars à l'aide de toutes ses entreprises terriennes

Elon Musk n'a jamais caché qu'il amassait de l'argent dans le seul but de financer son projet de conquête de Mars. En 2022, il déclare à un tribunal : “Il s'agit d'un moyen d'amener l'humanité sur Mars, car l'établissement d'une ville autonome sur Mars nécessitera beaucoup de ressources“. Force est de constater qu'il a de la suite dans les idées. Selon deux sources, avoir fondé la société de construction de tunnels The Boring Company lui permet de créer des équipements capables de creuser sous la surface de la planète rouge par exemple.

Dans sa ville martienne, le quinquagénaire imagine que les gens roulent dans une version modifiée du Cybertruck, tandis que des fusées Starship font l'aller-retour avec la Terre. Même le rachat de Twitter, aujourd'hui X, fait partie de ce plan. Le réseau social lui aurait permis de tester comment un gouvernement dirigé par les citoyens et régi par le consensus pourrait fonctionner sur Mars. Rien n'est laissé au hasard.

Du côté de SpaceX, une équipe planche sur le design et la construction des futurs dômes d'habitation, tandis qu'une autre travaille à la conception d'une combinaison adaptée aux conditions extrêmes de la vie sur Mars. Pendant ce temps, un groupe d'experts du milieu médical cherche à savoir si les humains peuvent avoir des enfants dans cet environnement. Elon Musk aurait donné son propre sperme pour établir la future colonie.

Comment Elon Musk imagine la ville martienne dont il rêve depuis ses 10 ans

Avant d'envisager d'y vivre, le fondateur de Tesla veut s'attaquer aux températures glaciales de Mars. Pour réchauffer la planète, il envisage de procéder à une série d'explosions thermonucléaires afin de créer des soleils artificiels. Ensuite, des centaines de panneaux solaires pourraient fournir de la chaleur aux habitants. La colonie serait centrée sur un grand dôme pour la vie en communauté, entouré de dômes plus petits. D'après des sources, Elon Musk veut absolument que cela est l'air “cool”.

L'idée est que la ville soit autonome, au cas où un retour sur Terre deviendrait impossible. Ainsi, lors de son premier voyage, Starship jouerait le rôle de l'arche de Noé, embarquant des plantes et des animaux. Sur Mars, des serres permettraient la culture de végétaux. Afin de rendre le voyage plus agréable, une future version de la fusée intégrerait des quartiers d'habitation à son sommet, avec des tapis de course pour se maintenir en forme et même un cinéma.

Elon Musk envisage la vie sur Mars depuis ses 10 ans, après la lecture du roman de science-fiction Fondation par Isaac Asimov. Aujourd'hui, il affirme que d'ici 20 ans, il aura envoyé 1 million d'êtres humains sur la planète. Espérons qu'auparavant, nous aurons réussi à mettre au point ce moteur qui ferait passer le voyage de 9 mois à 60 jours.

