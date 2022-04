Vivo X80 et X80 Pro officiels : de nouveaux capteurs photo pour enterrer la concurrence

Vivo vient de présenter deux nouveaux smartphones haut de gamme, les Vivo X80 et X80 Pro. En plus d’utiliser les processeurs les plus puissants du marché, ils sont également équipés de tout nouveaux capteurs photo.

Cela fait quelques années maintenant que Vivo met le paquet en photo sur ses smartphones haut de gamme, et la nouvelle génération promet d’être assez intéressante dans ce domaine grâce à l’année de tout nouveaux capteurs signés Sony et Samsung. Sans surprise, les smartphones sont également propulsés par des processeurs surpuissants. Le Vivo X80 est propulsé par un MediaTek Dimensity 9000, tandis que le Vivo X80 Pro profite lui de deux versions, une avec un Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm et l’autre avec un MediaTek Dimensity 9000.

Le Vivo X80 Pro est équipé d’un écran AMOLED de 6,78 pouces QHD+ LTPO 2.0 120 Hz, tandis que le modèle X80 classique utilise lui un écran AMOLED de 6,78 pouces FHD+ 120 Hz. La version Pro profite d’une batterie de 4700 mAh, contre 4500 mAh pour le modèle le plus abordable, mais les deux sont compatibles avec la recharge rapide filaire 80 W. Malheureusement, seul le Vivo X80 Pro offre la recharge rapide sans fil 50 W, s’alignant ainsi sur certains de ses concurrents tels que le OnePlus 10 Pro.

Lire – Test Vivo X60 Pro : à la recherche de l’équilibre parfait

Vivo mise tout sur la photo avec ses X80 et X80 Pro

Le Vivo X80 est le premier à profiter d’un capteur Sony de nouvelle génération, l’IMX866. Ce capteur de 50 mégapixels succède directement à l’IMX766 qui équipait un grand nombre de smartphones ces dernières années, du OnePlus Nord 2 à l’OPPO Find X5 Pro haut de gamme. Il est accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 12 MP ainsi que d’un téléobjectif de 12 MP 2X.

De son côté, le Vivo X80 mise lui sur une configuration à quatre caméras. On retrouve un tout nouveau capteur ISOCELL GNV 50 MP de Samsung, qui succède au GN1 que Vivo utilisait depuis plusieurs générations maintenant. Grâce à sa grande taille de 1/1.31 pouce, il permettra au smartphone de capturer d’excellents clichés de jour comme de nuit. Le capteur principal est accompagné d’un capteur ultra grand-angle IMX598 de 48 MP, d’un téléobjectif de 12 MP 2X ainsi que d’un périscope de 8 MP offrant un zoom optique 5X. Les lentilles sont signées Zeiss, comme c’était déjà le cas sur les modèles précédents.

La particularité du Vivo X80 Pro est surtout son ISP maison V1+. À l’image de la puce MariSiliconX de l’OPPO Find X5 Pro, elle s’occupe du traitement des clichés et améliore la qualité des photos. Le smartphone est également équipé de haut-parleurs stéréo.

Les Vivo X80 et X80 Pro ne sont pour l’instant disponibles qu’en Chine à des tarifs respectifs débutant à 3699 yuans (529 euros) et 5499 yuans (786 euros). Cependant, on sait que les smartphones devraient être lancés chez nous le 8 mai prochain, Vivo ayant enclenché un compte à rebours sur son site officiel.