Vivo lance le X80 Pro, un smartphone qui veut enterrer la concurrence en photo à 1299€

Vivo vient d’annoncer l’arrivée de son nouveau smartphone haut de gamme en France, le Vivo X80 Pro. Ce dernier est une véritable révolution par rapport à la génération précédente, et promet de faire du mal à la concurrence en photo.

Un an après la sortie du Vivo X60 Pro en France, le fabricant chinois renouvelle son offre premium avec un nouveau Vivo X80 Pro qui promet de rivaliser avec le Galaxy S22 Ultra et l’OPPO Find X5 Pro. Comme la génération précédente, le Vivo X80 Pro qui a déjà été présenté en Chine il y a quelques mois met l’accent sur la photo, sans pour autant faire de concessions sur le reste de la fiche technique.

Le Vivo X80 Pro se dote des dernières technologies du marché

Comme la plupart des smartphones haut de gamme de 2022, le Vivo X80 Pro est lui aussi propulsé par la puce 5G Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm. La puce est épaulée par de la mémoire vive LPDDR5, du stockage UFS 3.1, et un système de refroidissement liquide avec chambre à vapeur qui promet de maintenir le processeur au frais lors de tâches intensives.

On retrouve à l’avant un énorme écran AMOLED E5 WQHD+ (3200 x 1440 pixels) de 6,78 pouces avec une fréquence de 120 Hz et la technologie LTPO 3.0, qui permet de faire varier automatiquement le taux de rafraîchissement en fonction du contenu affiché.

Du côté de la batterie, le smartphone peut compter sur un accumulateur de 4700 mAh, et ce dernier est compatible avec la recharge rapide filaire 80 W. Elle permet de retrouver 58 % en seulement 15 minutes et de remplir la batterie en 35 minutes. La recharge sans fil est également de la partie à une puissance maximale de 50 W, et il faudra compter 50 minutes pour un 0 à 100 %.

Enfin, on peut également citer la présence de haut-parleurs stéréo, d’une connectivité Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2, d’une puce NFC, et même d’un capteur d’empreintes digitales ultrasonique. Le smartphone est certifié IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière.

Le Vivo X80 Pro mise sur 4 caméras différentes à l’arrière

Comme chaque année, Vivo met l’accent sur la partie photo sur ses smartphones haut de gamme. Le Vivo X80 Pro mise sur une configuration photo à 4 caméras qui se veut très polyvalente, mais surtout sur un partenariat avec le spécialiste Zeiss pour les lentilles.

Vivo annonce que les caméras arrière profitent d’un revêtement ZEISS T* offrant des couleurs vives et naturelles, des vidéos cinématiques et des portraits de style professionnel. Le smartphone peut également compter sur une toute nouvelle puce de traitement d’images faite maison, la Vivo V1+. Comme la puce MariSilicon X du Oppo Find X5 Pro, celle-ci sera chargée d’améliorer la qualité des clichés.

Le nouveau Vivo X80 Pro n’hérite pas du capteur GN1 du Vivo X70 Pro+ précédent, puisqu’il dispose cette année d’un nouveau capteur principal de 50 MP Samsung GNV de 1/1.31 pouce avec une longueur focale de f/1.57. Son atout majeur et sa stabilisation de type « Gimbal », comme nous avions déjà vu sur le Vivo X60 Pro. Il est épaulé par un gros capteur ultra grand-angle de 48 MP IMX598 qui ouvre à f/2.2, un capteur portrait de 12 MP IMX663 ouvrant à f/1.85 ainsi qu’un périscope de 8 MP offrant un zoom optique 5x et numérique 60x.

Côté fonctionnalités, le smartphone se dote d’un mode ZEISS Cinematic Video Bokeh, qui permet de capturer une scène au format cinéma 2,39:1 et de créer un effet de flou artistique ovale en arrière-plan. De nouveaux effets portraits en photo ont également été ajoutés pour reproduire les clichés du célèbre objectif ZEISS Biotar. On note également un mode ZEISS Super Night pour des photos plus lumineuses la nuit, un mode ZEISS Natural Color pour des couleurs naturelles ou encore une fonction XDR photo pour faire ressortir les tons contrastés des clichés.

Prix et disponibilité

Le Vivo X80 Pro se positionne clairement comme un smartphone premium avec un tarif élevé, puisqu’il faudra compter 1299 euros pour l’unique version en coloris Cosmic Black avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Cependant, contrairement à Apple ou à Samsung, Vivo a bien inclus le chargeur de 80 W dans la boîte, vous n’aurez donc pas à l’acheter séparément.

Le smartphone sera disponible en France à partir du 30 juin 2022. Il sera livré avec Android 12 et la surcouche maison de Vivo, Funtouch OS 12.