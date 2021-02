Vivo imagine un smartphone pliable avec un écran qui se plie sur la face arrière

Vivo a breveté un étonnant smartphone pliable dont l'écran se replie sur la face arrière. Une fois replié, la dalle tactile peut être utilisée comme un écran secondaire. Une fois déplié, le smartphone profite d'une longue surface d'affichage. La création de Vivo diffère de tous les autres téléphones avec écran disponibles sur le marché.

Au cours des dernières années, les smartphones pliables se sont multipliés sur le marché. Samsung a notamment lancé le Galaxy Z Fold 2 ou le Galaxy Z Flip. De son côté, Huawei s'est distingué avec les Mate X et Xs. Tous les smartphones apparus jusqu'ici sont construits autour d'un écran qui se plie horizontalement ou verticalement

Sans surprise, certains constructeurs imaginent des form factors alternatifs. Comme le rapportent nos confrères de 91Mobiles, Vivo a d'ailleurs déposé le brevet d'un smartphone pliable plutôt original auprès de l'Administration nationale chinoise de la propriété intellectuelle. Contrairement aux téléphones pliables de Samsung et Huawei, le terminal arbore un écran qui replie sur la face arrière à partir du bas. De facto, la bordure inférieure de l'écran disparait.

Grâce à l'écran pliable vers l'arrière, l'appareil photo dorsal permet de prendre des selfies

Comme on peut le voir sur le rendu développé par 91Mobiles, l'écran tactile se replie sur la partie dorsale du smartphone. Quand la dalle est repliée sur la partie arrière, l'écran peut être utilisé comme un écran secondaire contextuelle. On imagine que l'écran peut-être utilisé pour prendre facilement des selfies avec l'appareil photo dorsal, de la même manière que le mini écran LCD du Xiaomi Mi 11 Ultra.

Sur le dos, on trouve d'ailleurs un quadruple capteur photo logé dans un bloc photo carré. On notera que l'écran n'est ni marqué par un poinçon ou une encoche. Il est donc fort probable que l'appareil photo dorsal fasse office de caméra frontale. De même, les bordures semblent particulièrement fines.

Quand l'écran est déplié, le smartphone offre une surface d'affichage étendue. Contrairement aux Z Fold 2 et Mate X, l'écran du smartphone de Vivo est plus long que large. Ce n'est évidemment pas l'idéal pour regarder des séries et des films. Cet écran est par contre parfait pour lire des contenus ou afficher des documents. Evidemment, rien n'indique que Vivo ait décidé d'exploiter la technologie d'écran décrite dans le brevet. Il est possible que le constructeur chinois ait simplement décidé de sécuriser la technologie afin que d'autres marques ne puissent s'en servir.

