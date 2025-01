Vite, le Dreame H13 Pro est 200 € moins cher pour les soldes !

Il ne vous reste plus que quelques jours pour profiter des soldes. Vous cherchez un nouvel aspirateur ? L’excellent Dreame H13 Pro est actuellement proposé à 399 € au lieu de 599 €. C’est un bon plan pour cet aspirateur eau et poussière capable de laver à 60 °C et de sécher à l’air chaud !

Le ménage peut très rapidement se transformer en corvée avec de mauvais équipements. Pour vous faciliter la tâche, il existe heureusement des appareils 3-en-1 qui vous font gagner du temps et de l’efficacité. Très performant, le Dreame H32 Pro vous permet d’obtenir un nettoyage optimal car il peut aspirer, nettoyer et sécher en un seul passage. Votre maison reste dans un excellent état sans dépenser trop d’énergie.

Habituellement en vente à 599 €, le Dreame H13 Pro n’est affiché qu’à 399 € sur Amazon. Mais attention, il s’agit d’une offre à durée limitée. Les stocks partent vite. Ne tardez donc pas pour en profiter.

L’excellent Dreame H13 Pro passe à prix cassé

Le Dreame H13 Pro est un aspirateur polyvalent. Son moteur puissant vous offre une aspiration impressionnante de 18 000 Pa. Vous pouvez ainsi éliminer efficacement les saletés humides et sèches. Ce modèle a par ailleurs la capacité de nettoyer les sols à l’aide d’une brosse qui se nettoie automatiquement avec de l'eau chaude à 60 °C. Grâce à cela, même les impuretés les plus incrustées ne résistent pas. Cette température vous évite également tout inconfort lié aux mauvaises odeurs. De plus, les réservoirs d’eau propres et sales, d’une capacité de 900 ml et 700 ml, sont séparés pour un résultat impeccable.

Avec le nettoyage bord à bord, vous pouvez facilement atteindre les miettes dans les recoins. Ce modèle se colle en effet aux plinthes pour tout aspirer. De plus, la brosse à double rotation démêle les cheveux et poils.

Enfin, la batterie de 4 900 mAh vous donne une autonomie de 40 min, soit 300 m². Avec la détection intelligente du niveau de saleté, l’aspirateur adapte automatiquement le mode, ce qui vous permet d’économiser de la batterie.

