Vite, la manette Nintendo Switch Pro passe à son prix le plus bas pour les French Days

Toujours en vente à 69,99 € sur le site officiel de la marque, la manette Nintendo Switch Pro est affiché à son prix le plus bas sur Amazon. Et bonne nouvelle, avec le code FD10, son prix chute encore pour arriver à seulement 44,99 € !

Les French Days se déroulent cette année du 24 au 30 septembre. Durant cette courte période, vous pouvez trouver de nombreux produits high-tech à prix réduit. Le rayon gaming n’y échappe pas. Grâce au code FD10 qui vous permet d’avoir une remise de 10 € dans votre panier, la manette Nintendo Switch Pro passe à seulement 44,99 €. Vous pouvez aussi cocher la case du coupon afin que cette réduction s’ajoute automatiquement au moment du paiement.

Vous avez une Nintendo Switch et les manettes Joy-Con fournies ne vous conviennent pas ? Vous avez la possibilité de vous équiper d’une manette au design plus traditionnel. La Nintendo Switch Pro est une manette ergonomique spécialement conçue pour les longues sessions de gaming. Les poignées sont agréables à prendre en main pour vous permettre de jouer confortablement lorsque la console est en mode téléviseur ou en mode sur table.

La Nintendo Switch Pro est sans fil. Elle embarque une batterie de 1300 mAh qui vous offre une autonomie d’environ 40 heures. Elle se recharge ensuite en 6 heures sur secteur avec un adaptateur ou via le câble USB-C fourni.

Au niveau de la manette en elle-même, on retrouve toutes les fonctions présentes sur les Joy-Con, à savoir les vibrations HD qui offrent des vibrations variées et précises, l’accéléromètre, le gyroscope et la zone NFC qui permet d'interagir avec les amiibo. Elle embarque aussi les boutons traditionnels A, B, X et Y, les gâchettes L, R, ZL et ZR, ainsi que les sticks gauche et droite. La Switch Pro est équipée en outre d’un bouton pour effectuer les captures d’écran sans oublier les boutons Home, + et -.

