Vite, l’iPhone 15 Pro Max 256 Go est à moins de 900 € !

Bonne nouvelle : l’iPhone 15 Pro Max n’a jamais été aussi peu cher ! C’est sur le célèbre site de produits reconditionnés CertiDeal que vous pourrez le trouver pour moins cher que l’iPhone 16 de base. Ne passez pas à côté de cette offre pour vous offrir le meilleur de la marque à la pomme sans vous ruiner !

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Lancé au prix de vente de 1479 € avec un espace de stockage de 256 Go, le surpuissant smartphone d’Apple a vu son prix légèrement baisser avec la sortie de l’iPhone 16 Pro Max. Il est ainsi en vente pour la somme toujours conséquente de 1329 € chez de nombreux revendeurs.

Heureusement, il existe une solution pour l’acheter bien moins cher : CertiDeal. C’est l’un des sites de référence du marché des smartphones reconditionnés. Sur le site, vous trouverez des iPhone à prix cassés. En ce moment, vous avez même plusieurs promotions qui se cumulent sur l’iPhone 15 Pro Max 256 Go pour pouvoir vous l’offrir pour moins de 900 €.

En plus de faire un geste pour la planète, vous aurez un smartphone testé, reconditionné et garanti 24 mois. Pour l’iPhone 15 Pro Max 256 Go, vous avez le choix entre des modèles en état correct et des modèles en parfait état.

En état correct, l’iPhone 15 Pro Max est normalement vendu à 917,99 €. Mais son prix est actuellement en promotion pour 907,99 € sur les versions Titane blanc, noir et bleu. En plus, jusqu’au 10 mars, avec le code promotionnel WEEKEND, vous avez 10 euros de réduction supplémentaires. Vous pouvez donc l’avoir pour moins de 900 €, pour être précis 897,99 €.

Si vous préférez un modèle en parfait état, toujours en utilisant le code promo WEEKEND, vous pouvez vous offrir un iPhone 15 Pro Max pour seulement 966,99 €, soit moins cher qu’un iPhone 16 de base ! C’est un excellent choix pour avoir le meilleur d’Apple à moindre coût.

Quelles caractéristiques pour l'iPhone 15 Pro Max ?

L’iPhone 15 Pro Max est un smartphone ultra puissant, propulsé par la puce Apple A17 Pro gravée en 3 nm qui lui confère des performances améliorées tout en optimisant l’efficacité énergétique et donc l'autonomie.

Côté design, Apple a opté pour un châssis en alliage de titane, offrant une meilleure résistance aux chutes tout en réduisant le poids de l’appareil. Un nouveau bouton Action fait également son apparition, permettant de déclencher rapidement des raccourcis personnalisés.

L’écran Super Retina XDR de 6,7 pouces sublime l’expérience visuelle avec une résolution de 2796 x 1290 pixels et un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 Hz à 120 Hz, garantissant fluidité et confort d’affichage.

En matière de photographie, l’iPhone 15 Pro Max offre une qualité époustouflante. Il se démarque ainsi avec un module arrière composé d’un capteur principal de 48 MP, d’un ultra grand-angle de 12 MP et d’un téléobjectif 12 MP offrant un zoom optique 5x et un zoom numérique allant jusqu’à 25x. À l’avant, la caméra selfie de 12 MP assure des clichés détaillés, tandis que le capteur LiDAR, toujours présent, améliore la précision des portraits et des expériences en réalité augmentée.