Vision-S : la voiture électrique de Sony se dévoile dans plusieurs vidéos officielles

La Vision-S, la première voiture électrique intelligente de Sony, se dévoile dans trois vidéos officielles. On y aperçoit notamment le bolide en cours de test sur des routes autrichiennes et sur des circuits privés. Enfin, une séquence “making of” révèle comment le géant japonais a développé la Vision-S et quelles améliorations ont été apportées depuis la présentation de l'an dernier.

Lors du CES 2020, Sony a levé le voile sur la Vision-S, une voiture électrique intelligente à l'allure futuriste. Truffée de capteurs, la voiture n'était pas destinée à être commercialisée dans l'immédiat. Face à l'engouement suscité lors du CES 2020, le groupe nippon a changé d'avis. Dès l'été, Sony a testé la voiture électrique sur les routes japonaises.

Ensuite, le fabricant japonais a élargi ses expérimentations aux voies publiques en Autriche. Une vidéo publiée par Sony ce 11 janvier 2021 montre en effet la Vision-S sur une route autrichienne. Les tests ont été réalisés il y a seulement quelques jours. Sony n'a pas choisi l'Autriche au hasard. Magna Steyr, un des principaux partenaires de Sony dans le projet, est basé dans le pays. Dans la foulée, l'entreprise propose une séquence filmée par un drone sur une route privée.

Sony dévoile les coulisses de la fabrication de la Vision-S

Dans une autre vidéo disponible sur YouTube, Sony révèle les coulisses de la conception de la Vision-S dans les détails. La firme explique avoir intégré 7 capteurs supplémentaires pour la conduite autonome afin d'offrir une vision à 360 degrés. La première version mise au point se contentait encore de 33 capteurs (radar, caméra, LiDAR). Dans la vidéo, Sony montre aussi un employé jouer à un jeu vidéo sur l'écran de bord de la voiture avec une manette DualShock pour PlayStation.

Sony et ses partenaires ont visiblement ajouté de nombreuses améliorations à la Vision-S au cours des derniers mois. Parmi les ajouts majeurs, on trouve une connexion 5G, un assistant vocal, des commandes gestuelles et une caméra capable de garder un oeil sur les passagers. Si la caméra repère un passager endormi, la voiture réglera automatiquement la température du siège pour aider au sommeil.

Interviewé dans la dernière vidéo, Frank Stein, président du constructeur automobile Magna Steyr, suggère que la Vision-S n'est que le point de départ d'un large catalogue de voitures intelligentes signées Sony. Parmi les autres partenaires de Sony, on trouve Bosch, Continental, Elektrobit Automotive, Valeo, Vodafone, Nvidia, Qualcomm ou encore BlackBerry. Pour l'heure, on ignore quand la voiture intelligente de Sony pourrait débarquer sur le marché.