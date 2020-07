Vision-S : Sony va bientôt tester la voiture électrique sur la voie publique

La Vision-S de Sony débarquera bientôt sur la voie publique ! Plusieurs mois après la présentation au CES 2020, la firme nippone souhaite désormais tester sa première voiture électrique, toujours en développement, sur les routes japonaises.

Souvenez-vous : lors du CES 2020, la Vision-S de Sony était parvenue à créer l’événement. Ultra futuriste, la première voiture électrique du groupe japonais est bardée de 33 capteurs (radar, caméra, LiDAR) dédiés à la sécurité et dispose d’un immense écran en guise de tableau de bord. Mise au point en partenariat avec le constructeur Magma, la berline de luxe est alimentée par 2 moteurs offrant jusqu’à 400 kW de puissance pour une vitesse de pointe à 240 km/h. Dans la foulée du salon, Sony affirmait ne pas avoir l’intention de commercialiser la Vision-S dans l’immédiat. Dans un premier temps, la voiture n’était pas destinée à être produite à grande échelle et devait rester à l’état de concept car.

Lire également : BMW tease l’arrivée d’une i4 électrique avec un concept car futuriste

Quelques mois plus tard, Sony a visiblement changé son fusil d’épaule. Dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube officielle, la firme nippone affirme maintenant que la Vision-S sera bientôt testée sur la voie publique. « Un prototype de la Vision-S vient d’arriver à Tokyo pour faire progresser nos technologies de détection et d’audio (NDLR : l’habitacle de la voiture est équipée de la technologie de son 360 degrés de Sony). Ce prototype du véhicule est également en cours de développement pour des essais routiers publics d’ici la fin de cette année fiscale » explique Sony dans le descriptif.

Concrètement, le constructeur ambitionne de tester la voiture électrique sur les routes japonaises (probablement aux alentours de Tokyo) d’ici la fin de l’année fiscale en cours, soit avant le mois de mars 2021. Sony a apparemment décidé de transformer sa démonstration de force en véritable produit. Dans ces conditions, il est fort probable que la voiture électrique débarque sur le marché dans les années à venir. Tout dépend des résultats des tests en conditions réelles réalisés par Sony. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.