Vision Pro : Apple va bien vendre un câble d’alimentation, et son prix est à la hauteur du casque

Les accessoires conçus pour le Vision Pro commencent à surgir en ligne, quelques jours à peine après l’officialisation du casque de réalité mixte.

Un membre de Twitter nommé Kosutami a dévoilé des clichés du câble d’alimentation reliant le Vision Pro à sa batterie. À 85 $, le prix d’un tel accessoire est déjà à la hauteur du casque AR de luxe de Cupertino. Le câble du Vision Pro à lui seul coûte plus cher qu'un câble de recharge et un adaptateur secteur pour MacBook que l'on trouve sur le site d'Apple. Ajoutons à cela que le prix mentionné sur Twitter est peut-être celui proposé aux détaillants et qu'il ne comprend pas le prix d'une batterie de rechange. Il est donc fort possible que le câble coûte bien plus cher pour les particuliers.

À lire — Vision Pro : Apple pourrait être forcé de changer le nom du casque, voici pourquoi

Le Vision Pro ne sera pas commercialisé avant le début 2024. Bien qu’Apple en ait fait une présentation pour le moins complète, il garde une certaine part de mystère. Nombre d’observateurs avaient ainsi noté que la firme avait peu communiqué sur la « portabilité » de son produit. Les seuls exemples d’utilisation proposés dans la vidéo promotionnelle nous montrent des adultes le plus souvent dans des positions statiques. Le Vision Pro n’est clairement pas conçu pour être utilisé en mouvement.

Apple vendra bel et bien des accessoires pour le Vision Pro

La batterie du Vision Pro est pourtant déportée. Il est possible de la mettre dans la poche d’une veste ou de son pantalon. Le fabricant Huaqiang nous confirme donc que oui, le Vision Pro jouira de tout un écosystème d’accessoires. Des fuites précédant sa présentation annonçaient d'ailleurs que le Vision Pro sera proposé dans 6 coloris différents, ce qui laisse penser que le casque AR offrira de nombreuses options de personnalisation à ses possesseurs.

Une étude un peu plus poussée de câble d’alimentation pour le Vision Pro nous révèle qu’il s’agit d’un modèle tressé, et que la connexion ne se fait pas à travers une prise USB-C. Apple retombe dans ses travers en imposant une technologie propriétaire.