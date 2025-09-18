L’interface Liquid Glass d’iOS 26 crée une illusion d’optique qui fait tourner la tête des utilisateurs

L'effet 3D des icônes d'applications dans iOS 26 avec le passage au design Liquid Glass peut troubler certains utilisateurs, qui ont l'impression que l'interface de leur iPhone est penchée.

La version stable d'iOS 26 est disponible depuis quelques jours et plusieurs millions d'utilisateurs l'ont déjà installée sur leur iPhone. La grande nouveauté de cette mise à jour est le nouveau design d'interface Liquid Glass, tout en effets de verre translucide, reflets, et jeux de lumière qui peuvent donner la sensation que certains éléments de l'UI sont en 3D. Mais cela ne plaît pas à tout le monde.

Sur Reddit, un utilisateur a partagé une capture d'écran de la page d'accueil de son iPhone sous iOS 26, avec le mode sombre activé, que vous pouvez voir en tête d'article. On a l'impression que les icônes d'application sont penchées, et cet effet d'optique peut donner un certain mal de tête.

Le mode sombre d'iOS 26 est un cauchemar optique

“J'ai mis à jour mon téléphone vers iOS 26, et franchement, j'ai été vraiment surpris de voir l'écran d'accueil en mode sombre ! L'effet de lueur du cadre donne l'impression que les applications sont inclinées, ce qui me distrait beaucoup (j'ai même un peu le vertige)”, explique l'utilisateur en question. “C'est vraiment bizarre. On dirait qu'ils tombent. Ils ont l'air tordus”, lui répond un autre.

Les icônes ne sont d'ailleurs pas les seules à sembler penchées. “L'horloge est la pire. C'est comme si elle bougeait quand on la regarde”, commente un internaute. “L'icône de l'horloge bouge et tombe en même temps. J'ai mal aux yeux”, ajoute un autre, qui renchérit : “Tout semble de travers”.

“Je ne peux plus utiliser le mode sombre… les contours gâchent l'esthétique”, témoigne une autre personne. “Cette incohérence dans la conception est la raison pour laquelle j'ai décidé de revenir à iOS 18 […] Ce design en verre prendra du temps avant de devenir cohérent à mon avis”, estime un énième Redditeur déçu de Liquid Glass. À se demander comment la nouvelle interface a pu passer les nombreuses phases de bêta d'iOS 26. En attendant une mise à jour, évitez le mode sombre avec Liquid Glass. Désactiver l'effet de parallaxe peut aussi aider à ne pas avoir la tête qui tourne.