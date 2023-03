Ventes Flash : Echo Dot 5, l’enceinte connectée d’Amazon à prix mini

C’est le début des Ventes Flash de Printemps sur Amazon. Le géant américain nous propose une très belle offre promotionnelle pour l’achat de son dernier modèle d’enceinte connectée, l’Echo Dot 5. Elle est disponible 30 euros moins chère que son prix de vente conseillé.

La cinquième génération de l’Echo Dot, sortie en 2022, est l’une des meilleures enceintes connectées du marché. À l’occasion des Ventes Flash de Printemps, qui ont lieu jusqu’au 29 mars 2023, cette enceinte est proposée à -46%. Son prix chute donc de 64,99 euros à 34,99 euros. Si vous cherchez une enceinte connectée, c’est le moment de craquer.

Amazon ne change pas une équipe qui gagne. Cette nouvelle génération d’enceinte connectée reprend la recette qui avait fait le succès des modèles précédents en apportant les dernières innovations technologiques.

On retrouve donc un design à la fois très simple mais réussi qui s’intègre facilement dans n’importe quel intérieur de maison. Cette petite boule présente d’excellentes finitions, notamment grâce à son tissu maillé de bonne qualité et son anneau lumineux du plus bel effet. Si la plupart des interactions vont se faire à la voix, l’enceinte dispose également de quelques boutons de commande avec notamment un bouton pour désactiver la captation vocale quand vous le souhaitez.

Cette enceinte tient évidemment sa force de l’efficacité de son assistant vocal intégré, Alexa. Vous pourrez ainsi demander la météo, les actualités, programmer des réveils mais aussi contrôler vos objets connectés compatibles comme par exemple, des ampoules, des prises, des serrures…

Parmi les nouveautés de l’Echo Dot 5, on retrouve de nouveaux hauts-parleurs pour améliorer le rendu sonore avec un son équilibré pour pouvoir écouter de la musique, des podcasts ou des livres audio. Un capteur de température a aussi été ajouter pour pouvoir demander à tout moment à Alexa la température de la pièce.