Vente flash de logiciels Godeal24 : profitez de Windows 10 pas cher pour 6,12€ et Office 2021 pour 13,05€ !

Rendez-vous vite chez Godeal24 pour profiter de prix fous sur de nombreux logiciels Microsoft. Le site propose par exemple Windows 10 au meilleur prix pour seulement 6,12€ et Office 2021 pour 13,05€.

Vous construisez un nouveau PC ou vous souhaitez mettre à jour votre appareil actuel ? Godeal24 peut vous aider. Windows est en effet un logiciel indispensable qui garantit notamment le bon fonctionnement de votre ordinateur et la sécurité de vos données. Sur la boutique officielle, Windows 10 Pro coûte cependant 199,99€… Mais chez Godeal24, vous pouvez vous procurer le logiciel pour 7,25€ seulement (avec une mise à jour gratuite vers Windows 11 Pro) ! Vous pouvez également acheter Office 2021 Pro au prix le plus bas pour seulement 24,25€ !

Godeal24 propose des logiciels authentiques et sécurisés et vous permet de profiter de Windows 10 ou Microsoft Office à prix réduit, mais également d'autres logiciels de bureau très pratiques comme Ashampoo PDF Pro 3, l'un des logiciels les plus populaires de Godeal24 l'année dernière. Il aide les utilisateurs à résoudre les problèmes d'édition, de visualisation et de conversion de PDF de manière aussi simple que si vous utilisiez Word.

Toutes les offres Godeal24 à prix mini

Grâce à Godeal24, vous pouvez notamment profiter de Microsoft Office à prix mini :

En achetant des packs de plusieurs licences, vous pouvez économiser encore plus ! Godeal24 vous propose par exemple :

Vous pouvez aussi profiter de Microsoft Office pour Mac :

Vous souhaitez un pack avec Windows et Office ? Inscrivez le code SGO62 pour profiter de -62% de réduction sur les offres suivantes :

Profiter de toutes les offres

Avec le code SGO50, vous pouvez aussi profiter de -50% sur les offres suivantes :

Voir plus d'offres

Et pour encore plus de logiciels à prix mini, Godeal24 vous propose :

Découvrir toutes les offres

Godeal24 est un revendeur de licences Microsoft et de logiciels de sécurité informatique majeurs vous permettant d'acheter le système d'exploitation Windows et Microsoft Office à prix réduit, ainsi que des outils informatiques utiles tels que la série IOBIT, le logiciel Ashampoo, Disk Drill et bien d'autres. Vous pouvez ainsi économiser jusqu'à -90% et profiter d'une licence 100% originale et authentique. Godeal24 connaît l'historique de chaque licence vendue et vous pouvez utiliser vos logiciels sans restrictions et durant toute leur durée de vie. Ils seront également mis à jour par Microsoft.

Vous doutez de la fiabilité du site ? Rassurez-vous, Godeal24 bénéficie d'une excellente réputation en ligne. Depuis le site d'avis Trustpilot, l'enseigne recueille en effet 98% d'avis positifs qui parle de leur expérience comme “excellente”. Les clients félicitent la qualité de leur expérience d'achat et les nombreux avantages offerts par la boutique : outre la possibilité de choisir parmi de nombreux produits originaux avec des remises allant jusqu'à -90%, la livraison numérique vous permet de profiter de votre logiciel dans les meilleurs délais en le recevant par mail quelques secondes après votre commande.

En prime, Godeal24 propose un service client disponible 24h/24 et 7j/7. Les conseillers du service technique sont ainsi disponibles tout le temps pour s'assurer que vous puissiez utiliser vos logiciels sans problème. Pour les contacter, envoyez un mail à l'adresse “[email protected]”.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Godeal24.