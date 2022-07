Vente flash Bouygues Telecom : jusqu’à -100 euros sur une sélection de smartphones (dont l’iPhone 13 !)

De nombreux smartphones en promotion sont à l’honneur sur la boutique en ligne Bouygues Telecom. Jusqu’au 10 juillet 2022, dans le cadre d’une vente flash, il est possible de bénéficier d’une réduction de 100 euros sur une sélection de produits, dont l’iPhone 13.

C’est donc jusqu’au dimanche 10 juillet 2022 inclus que l’opérateur Bouygues Telecom vous donne rendez-vous sur sa boutique en ligne pour profiter d’une remise immédiate maximale de 100 euros sur une sélection de smartphones.

Parmi la sélection suggérée par l’opérateur français, on peut notamment retrouver le Xiaomi 12, le Samsung Galaxy S22, le Google Pixel 6, le OPPO Find X5, mais surtout l’iPhone 13 d’Apple.

iPhone 13 : la star des téléphones 5G

Éligible à la réduction maximale de 100 euros de la part de Bouygues Telecom, l’iPhone 13 de la marque à la pomme proposé en plusieurs coloris au choix et en trois modèles (128 Go, 256 Go ou 512 Go) est vendu à prix réduit. La star des téléphones 5G signée Apple peut en effet être obtenue en promotion grâce à la souscription d’un forfait Sensation contenant une enveloppe de 90 Go de données mobiles (ou plus en fonction des besoins en data).

Mais ce n’est pas terminé ! En plus de la remise de 100 euros, vous disposez également d’une offre de remboursement de 70 euros de la part de Bouygues Telecom et d’un bonus de reprise de 50 euros à condition de rendre un ancien mobile. Au total, vous pouvez donc faire une économie de 220 euros, ce qui n’est pas négligeable.

Pour en revenir à l’iPhone 13, le téléphone lancé en même temps que les versions mini, Pro et Pro Max est équipé d'un écran Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces avec une définition de 2532 x 1170 pixels à 460 pp, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'une batterie de 3095 mAh (compatible avec la recharge rapide filaire et sans fil) et de la puce A15 Bionic. L’ensemble tourne sous le système d'exploitation iOS 15. La partie photo/vidéo est composée d'un double capteur principal de 12 + 12 MP et d'un capteur frontal de 12 MP.

Comme vous l’aurez compris, l’iPhone 13 dispose de meilleures performances par rapport à l’iPhone 12. Et si vous souhaitez vous le procurer à prix réduit, vous avez, pour rappel, jusqu’au 10 juillet prochain pour profiter de l’offre Bouygues Telecom.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Bouygues Telecom.