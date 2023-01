Vente flash Bouygues : l’opérateur casse le prix des iPhone, Samsung Galaxy, etc !

Rendez-vous vite chez Bouygues Telecom pour profiter d’une offre exceptionnelle : un smartphone haut de gamme à prix mini pour toute souscription d’un forfait Bouygues ! iPhone 12, Samsung Galaxy S21 FE 5G ou encore Xiaomi 11T Pro, retrouvez notre Top 3 des meilleures offres ci-dessous.

Découvrir l’offre chez Bouygues Telecom

Jusqu’au 5 février 2023 prochain (inclus), soit ce dimanche, Bouygues Telecom propose des promos exclusives sur de nombreux smartphones pour toute souscription d’un forfait Bouygues. Vous pouvez ainsi profiter d’un iPhone ou d’un Samsung Galaxy à partir de 1€ ou encore d’un Xiaomi haut de gamme pour moins de 30€/mois avec les forfaits 130Go à 200Go Bouygues Telecom.

Parmi toutes les offres, on a ainsi remarqué l’iPhone 12 disponible pour seulement 1€ + 13,79€/mois pendant 24 mois avec le forfait 200Go Bouygues Telecom à 24,99€/mois pendant 12 mois, puis 44,99€/mois (engagement 24 mois).

Pour profiter de prix fou, Bouygues vous fait passer par plusieurs offres :

Une réduction de 477,10€ grâce au forfait 200Go.

Un remboursement après achat de 80€.

Avec l’iPhone 12, vous profitez de plusieurs prestations très haut de gamme et de la qualité signée Apple. Il propose notamment un écran 6,1” Super Retina XDR, la compatibilité 5G, une puce A14 Bionic, deux capteurs arrière de 12Mpx avec un mode Nuit performant et jusqu’à 17 heures de lecture vidéo.

Tout savoir sur l’iPhone 12 chez Bouygues Telecom

Le Samsung Galaxy S21 FE 5G à partir de 1€ chez Bouygues Telecom

Pendant cette période de promotions, Bouygues Telecom vous propose également le Samsung Galaxy S21 FE 5G disponible à partir de 1€ + 8€/mois pendant 24 mois avec le forfait 130Go.

Découvrir l’offre chez Bouygues Telecom

Pour arriver à un prix aussi bas, Bouygues Telecom vous propose une nouvelle fois plusieurs offres, à savoir :

Une remise immédiate de 306€ grâce au forfait 130Go.

Un remboursement après achat de 80€.

Avec le Samsung Galaxy S21 FE 5G, vous profitez là encore d’un smartphone d’exception. Parmi ses points forts, on note un écran 6,4 pouces Dynamic Amoled incroyable avec une large gamme de couleurs et la technologie Dynamic Amoled 2X, ainsi qu’un taux de rafraîchissement de 120Hz pour une fluidité sans pareille. Il propose également un triple capteur photo avec un module principal de 12Mpx, un ultra grand-angle de 12Mpx et un téléobjectif de 8Mpx. Enfin, il propose une batterie de 4500 mAh pour une autonomie longue et confortable.

Le Xiaomi 11T Pro : du très haut de gamme à moins de 30€

On termine notre Top 3 des offres proposées en ce moment chez Bouygues Telecom avec le Xiaomi 11T Pro disponible pour seulement 29,90€ + 8€/mois pendant 24 mois grâce au forfait 130Go Bouygues Telecom à 21,99€/mois pendant 12 mois, puis 36,99€/mois (engagement 24 mois).

Découvrir l’offre chez Bouygues Telecom

Avec cette offre, vous profitez de :

167,10€ de remise immédiate grâce au forfait 130Go.

50€ de remboursement après achat.

Pourquoi choisir le Xiaomi 11T Pro ? Tout simplement parce qu’il propose des prestations extraordinaires ! On félicite ainsi tout particulièrement son écran de 6,67 pouces (soit presque 17cm) avec un verre résistant aux chocs et aux rayures ainsi qu’un taux de rafraîchissement de 120Hz. Il est également équipé d’une batterie 5000 mAh très performante pour 15h d’autonomie en affichage 120Hz et 18h en mode 60Hz. Aussi, il présente 3 modules photos à l’arrière dont un principal de 108Mpx avec une caméra 4K à 60 images par seconde. Vous pouvez ainsi capturer tous les meilleurs instants de votre vie en grande qualité !

Attention, rappelons que toutes ces offres ne sont valables que jusqu’au 5 février prochain. Alors si vous êtes intéressé, ne traînez pas !

Voir toutes les offres Bouygues sur les smartphones

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Bouygues Telecom.