Utilisez votre smartphone en tant que Chromecast, John Lennon chante à nouveau grâce à l’IA, c’est le récap’ de la semaine

Découvrez comment transformer votre smartphone en Chromecast, un musicien crée un titre avec la voix de John Lennon grâce à l’intelligence artificielle, la dernière mise à jour des Galaxy S23 apporte son lot de nouvelles fonctionnalités photo, c’est le récap’ de la semaine.

Nostalgique des Beatles ? Un musicien utilise l'intelligence artificielle pour recréer la voix de John Lennon. Alors que la police londonienne s'inquiète du nombre de vols de smartphones dans la capitale européenne, HP est poursuivi en justice pour avoir bridé les fonctionnalités de ses imprimantes. Si vous possédez un smartphone Android, sachez que l'application CastReceiver vous permet de transformer votre appareil en Chromecast. Enfin, découvrez les nouvelles fonctionnalités photo apportées par la dernière mise à jour des Galaxy S23.

Utilisez votre smartphone en tant que Chromecast

Si vous êtes le propriétaire d’un smartphone Android, sachez que vous pouvez transformer votre appareil en Chromecast, à condition de vous procurer l’application CastReceiver. C’est le journaliste Mishaal Rahman qui a partagé cette information. L’application est disponible sur le Google Play Store et vous permettra de diffuser du contenu sur votre smartphone depuis un autre appareil. Il existe une version d’essai et une version Premium à 4,59 euros.

John Lennon ressuscité grâce à l’IA

Le musicien Kid Klava ébranle l’industrie musicale avec la chanson « Everybody But You », partagée sur Tik Tok. En effet, on y entend la voix de John Lennon, créée avec l’intelligence artificielle, un processus créatif « étonnamment facile » selon l’artiste. Les maisons de disques s’inquiètent et n’apprécient pas du tout cette reconstruction sonore de la voix du chanteur des Beatles.

Samsung perfectionne la partie photo de ses Galaxy S23

Les smartphones de Samsung reçoivent de nouvelles fonctionnalités photo grâce à la dernière mise à jour d’août 2023. Les Galaxy S23 sont désormais équipés d’un nouveau zoom 2x via Camera Assistant et d’une intelligence artificielle qui améliore la qualité des images zoomées numériquement. D’autres améliorations au niveau des modes haute résolution et des effets du mode vidéo portrait sont à souligner.

HP ment sur ses imprimantes en bridant les fonctionnalités

Aux États-Unis, plusieurs utilisateurs d’imprimantes HP ont décidé de déposer un recours collectif accusant le constructeur de mentir sur ses imprimantes. En effet, les plaignants dénoncent le fait que HP bride les fonctionnalités annexes de ses imprimantes tout-en-un. HP devra à nouveau répondre à la justice et s’expliquer devant les tribunaux.

Pourquoi y a-t-il autant de vols de smartphones à Londres ?

Les autorités de Londres ont dévoilé le nombre de plaintes de vols de smartphones enregistré en 2022 : 250 par jour, soit un smartphone toutes les 6 minutes. Selon la police, ce marché criminel s’explique par le fait qu’il est “juste trop facile et rentable pour les criminels de réinitialiser et revendre des smartphones volés”. Londres souhaiterait que les constructeurs proposent des solutions.

