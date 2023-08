Ventes de smartphones : ce constructeur passerait numéro 1 dans un marché en chute libre

L'année 2023 serait la pire de la décennie en terme de ventes de smartphones dans le monde. Un constructeur en profiterait pour passer numéro 1. Ce serait la première fois de son histoire.



Depuis le début de l'année 2023, les rapports sur les ventes de smartphones dans le monde dressent un portrait plutôt pessimiste du marché. Elles chutent régulièrement, notamment à cause de l'inflation. Et même si certains constructeurs s'en sortent mieux que d'autres, la situation ne semble pas prête de s'améliorer. Amorcée en 2017, et malgré le regain de 2021, la baisse est toujours d'actualité d'après les récentes projections de Counterpoint Research.

Il y a 2 ans, les ventes atteignaient 1,4 milliard d'unités environ, mais celles de 2023 ne devraient pas dépasser les 1,15 milliard, soit une baisse de presque 18 % par rapport à 2021. S'il se vérifie, ce serait le chiffre le plus bas enregistré depuis 10 ans. Selon les analystes, la cause est à chercher du côté de l'Asie, “l'un des principaux obstacles à une croissance positive”. La région enregistre en effet un déclin qui s'intensifie sur les marchés émergents.

Les pays d'Asie ne sont pas seuls responsables de la baisse des ventes de smartphones. En Amérique du Nord, le premier trimestre 2023 est décevant et “les consommateurs hésitent à mettre à niveau leurs appareils”. Les États-Unis enregistrent avec d'autres pays leur plus faible taux de remplacement de mobiles. Mais cette morosité ambiante pourrait bien profiter à Apple, qui passerait pour la première fois de son histoire numéro 1 des constructeurs de smartphones en terme de ventes dans le monde.



Le segment premium se porte mieux que les autres, notamment en Chine où Apple continue de gagner des parts de marché. La sortie prochaine de l'iPhone 15 devrait également participer à faire grimper la marque à la pomme, qui n'est qu'à “quelques jours de ventes” de la première place, selon Jeff Fieldhack, directeur de recherche pour l'Amérique du Nord chez Counterpoint. Il faudra tout de même que la firme ne rencontre pas de problèmes de production comme ce fut le cas l'an dernier avec les iPhone 14.