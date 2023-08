Un smartphone est volé toutes les 6 minutes dans cette capitale européenne et il y a une raison

Selon la police d'une grande capitale européenne, un vol de smartphone est enregistré toutes les 6 minutes dans la ville. Pour les autorités, la cause est simple, mais la solution qu'elles proposent l'est beaucoup moins.

Le chiffre est assez édifiant : un smartphone volé toutes les 6 minutes. Le constat vient des autorités d'une capitale européenne, qui se basent sur les plaintes enregistrées en 2022. Cela représente exactement 90 864 mobiles dérobés, soit environ 250 par jour. Pas de distinction de marques ou de modèles, les voleurs ne semblent pas sélectifs. Au final, les statistiques montrent que dans cette ville, 70 % des vols sont liés aux téléphones portables.

La capitale en question est Londres et pour les autorités, ces nombres élevés s'expliquent simplement. “La pratique actuelle consistant à permettre aux mobiles volés d'être réenregistrés par de nouveaux utilisateurs permet […] un marché criminel qui entraîne des vols qualifiés, des vols et des infractions violentes à Londres” indique Sir Mark Rowley, chef de la Metropolitan Police. Le maire de la ville Sadiq Khan précise qu'il est “juste trop facile et rentable pour les criminels de réinitialiser et revendre des smartphones volés”.

À Londres, 250 smartphones sont volés chaque jour

Face à ces constats, la ville en appelle aux constructeurs pour intégrer des systèmes rendant le vol de téléphones moins intéressant. Sous-entendu, qu'il soit moins aisé de remettre un appareil à zéro par exemple, ou que cela passe par une obligation de prouver son achat. “Un cauchemar potentiel” pour l'expert en sécurité Jake Moore. Des gens “seraient accusés de posséder un téléphone volé alors que c'est le leur”. Aucune entreprise n'appliquera un tel dispositif selon lui, qui ne ferait que créer “un problème plus important”.

Les jeunes sont particulièrement touchés par le phénomène. Victimes comme voleurs ont majoritairement entre 14 et 20 ans. Certes il existe des solutions comme des trackers d'objet type Apple AirTag, mais sur un mobile, impossible de le cacher aux yeux du malfrat qui s'en débarrassera aussitôt. En attendant des solutions nouvelles, n'hésitez pas à jeter un œil à notre guide pour savoir quoi faire en cas de smartphone volé ou perdu. Mieux vaut prévenir que guérir dans ces cas-là.

Source : BBC