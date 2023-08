Galaxy S23 : la mise à jour d’août 2023 ajoute de nouvelles fonctionnalités photo aux smartphones

Les Galaxy S23 de Samsung font partie des références de 2023 en ce qui concerne la qualité de leurs photos, et ceux-ci vont devenir encore meilleurs grâce à la nouvelle mise à jour du mois d’août.

La nouvelle mise à jour d'août 2023 a introduit une série de nouvelles fonctionnalités pour le Galaxy S23 qui élèvent l'expérience de l'appareil photo à de nouveaux sommets. S'appuyant sur les capacités déjà impressionnantes de l'appareil, ces mises à jour visent à améliorer les différents scénarios de prise de vue et à offrir aux utilisateurs davantage d'options.

Les smartphones de Samsung ont récemment reçu une fonctionnalité leur permettant d’enregistrer des vidéos en 8K 30 FPS et QHD 60 FPS avec le mode Super Steady, et Samsung apporte désormais des améliorations au zoom de ses smartphones.

Les Galaxy S23 se dotent d’un nouveau zoom 2X sur l’application Camera Assistant

Le principal ajout de cette nouvelle version est une option de zoom 2X via Camera Assistant. Les utilisateurs peuvent désormais profiter d'un zoom 2x optimisé dans l'application Appareil photo, ce qui améliore la flexibilité et la polyvalence lors de la capture de différentes scènes. Cette fonctionnalité, obtenue grâce à un recadrage sur le capteur, offre une qualité d'image comparable à celle d'un zoom optique natif.

Pour l’activer, les utilisateurs devront s'assurer que les dernières mises à jour de l'appareil photo et de la galerie sont installées depuis le Galaxy Store, puis mettre à jour l'application Camera Assistant vers la version 1.1.03.1 et installer le correctif de sécurité August 2023. Une fois l’application ouverte, activez l’option Optical Quality Crop Zoom, et vous pourrez profiter du nouveau zoom 2X sur l’application appareil photo.

Une autre nouveauté de la mise à jour d'août est l'intégration d’une intelligence artificielle pour la qualité des images avec zoom numérique, une fonctionnalité déjà vue dans les derniers téléphones pliables de Samsung, les Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5. Cette technologie promet d'améliorer la clarté et les détails des images zoomées numériquement, permettant ainsi aux utilisateurs de prendre des photos détaillées, même à distance.

La série Galaxy S23 a également bénéficié d'améliorations de la qualité d'image pour ses modes haute résolution. Les images de 50 MP et 200 MP bénéficient désormais d'un meilleur flou, d'un meilleur éclairage et d'un bruit d'ombre optimisé. Enfin, le Galaxy S23 a bénéficié d'améliorations au niveau des effets du mode vidéo portrait. Les effets, notamment Big Circle, Color Point et Glitch, prennent désormais en charge une fréquence plus fluide de 30 images par seconde.