Une TV LED Hisense 43″ à moins de 350€ chez la Fnac

Aujourd'hui chez la Fnac, vous pouvez profiter d'une Smart TV LED Hisense 43 pouces pour moins de 350€ ! On vous dit tout sur cette offre incroyable ci-dessous.

Découvrir l'offre chez la Fnac

Si vous cherchez des bons plans, pensez à vous rendre chez la Fnac ! L'enseigne propose en effet régulièrement des produits à prix mini. Aujourd'hui, on a par exemple trouvé une offre en or : la Smart TV Hisense 43A63H 43″ à seulement 349,99€ au lieu de 379,99€.

Vous profitez ainsi d'une réduction de -8% sur une Smart TV grande et performante. Et la Fnac ne s'arrête pas là ! L'enseigne vous propose en effet également les cadeaux suivants pour tout achat de cette TV :

Jusqu'à 500€ remboursés pour tout achat d'un vidéoprojecteur Hisense en simultané. 1 mois d'abonnement BrutX offert. 4 mois d'abonnement Deezer Premium ou Famille offerts.



Et si vous n'avez pas un grand budget, vous pouvez toujours payer la TV en 4 fois avec des mensualités à partir de 87,49€.

Une TV 4K Ultra HD avec effet Surround à moins de 350€

Avec cette Smart TV Hisense, vous profitez d'un écran de 43 pouces et vous pouvez redécouvrir tous vos films et séries préférés sur un grand écran avec une résolution 4K Ultra HD. Et même lorsque la 4K n'est pas possible, la TV utilise l'intelligence artificielle pour s'approcher le plus possible de la 4K et vous offrir la meilleure définition possible en fonction de chaque programme.

La technologie HDR est également présente pour optimiser encore plus l'image et offrir, grâce à la technologie Dolby Vision, une grande profondeur et des contrastes nets pour tous vos contenus. Aussi, on note la présence de la technologie Quantum Dots pou un large nuancier de couleurs.

Côté audio, vous profitez d'un effet surround avec un post traitement haut de gamme DTS Virtual X. Le son est ainsi réaliste et vous profitez d'une expérience immersive dans tous vos programmes.

Vous aimez le sport ? Bonne nouvelle : cette TV propose un mode Sport qui vous permet de vivre une expérience proche de celle du stade. Grâce à Smooth Vision, les images sont nettes et les mouvements fluides.

Enfin, précisons que la télécommande de la TV est compatible avec l'assistance vocale. Vous pouvez donc contrôler votre téléviseur avec la voix en un simple clic.