Une trottinette électrique Xiaomi à moins de 330€ chez la Fnac

Pendant quelques jours chez la Fnac, vous pouvez profiter de plusieurs trottinettes électriques Xiaomi à prix cassé ! Parmi elles, on a trouvé une trottinette à moins de 330€. Retrouvez les détails de l'offre et de bien d'autres encore ci-dessous.

Découvrir la trottinette Xiaomi Mi Electric Scooter Essentiel

Pour célébrer le printemps, quoi de mieux que de craquer pour une trottinette électrique ? Vous pourrez ainsi profiter du soleil tout en allant au travail, et ce, sans vous fatiguer. Seul problème : les trottinettes électriques ne sont pas données. Mais pas de panique. La Fnac a pensé à vous et vous propose plusieurs réductions sur de nombreux modèles de trottinettes électriques, ceci dans le cadre de son opération “Fnac Mobilité”.

Parmi toutes les offres, les trottinettes Xiaomi sont à l'honneur et à prix mini. Vous pouvez par exemple vous procurer la trottinette électrique Xiaomi Mi Electric Scooter Essential avec un cadenas 250W noir pour seulement 329,99€ au lieu de 349,99€, soit une réduction de -6%.

Élégante et discrète, cette trottinette électrique Xiaomi est portative et propose un design minimaliste. Elle est équipée d'un alliage d'aluminium de qualité aéronautique sur la partie centrale et se déplie très facilement. Très légère, elle ne pèse que 12 kg et peut donc être emmenée partout avec vous. Elle dispose également d'un régulateur de vitesse et d'un système de récupération d'énergie cinétique (KERS). Vous évitez ainsi les à-coups et vous pouvez vous déplacer en toute tranquillité sur 20km.

Toutes les trottinettes électriques Xiaomi à prix mini

Cette offre est loin d'être la seule. La Fnac vous propose en effet plusieurs autres modèles de trottinettes électriques Xiaomi à prix mini.

On trouve par exemple la trottinette électrique Xiaomi Mi Scooter Electrique 1S avec un cadenas et un pneu supplémentaire 250W Noir pour seulement 379,99€ au lieu de 449,99€, soit une réduction exceptionnelle de 70€ !

Cette trottinette propose elle aussi un alliage d'aluminium de qualité aéronautique sur la partie centrale. Elle se déplie en seulement 3 secondes et ne pèse que 12,5kg. Elle est aussi équipée d'un régulateur de vitesse sophistiqué et d'un système de récupération d'énergie cinétique (KERS). Elle peut tenir jusqu'à 30km.

Vous pouvez aussi profiter de la trottinette électrique Xiaomi Mi Electric Scooter 3 600W Gris pour seulement 399,99€ au lieu de 449,99€. Vous économisez ainsi 50€ !

Avec cette trottinette, vous profitez d'une puissance de sortie maximale de 600W avec un angle d'ascension jusqu'à -16% et un mode veille de la batterie. Lorsque votre batterie est à moins de -30% pendant 10 à 15 jours, elle se met automatiquement en mode veille afin de prolonger sa durée de vie. Elle bénéficie d'une assurance de sécurité et d'une nouvelle conception avec un logiciel amélioré pour une conduite plus sûre. Son autonomie est de 30km.

Enfin, dans notre sélection spéciale trottinette Xiaomi, on vous propose également la trottinette électrique Xiaomi Mi Scooter Pro2 avec un cadenas et un pneu supplémentaire 300W noir. Elle est à seulement 529,99€ au lieu de 549,99€. Une réduction de 20€ toujours appréciable.

Cette trottinette vous propose un design élégant et minimaliste, un alliage d'aluminium de qualité aéronautique sur la partie centrale, un dépliage en 3 secondes, un poids de 14,2kg, un régulateur de vitesse sophistiqué, un système de récupération d'énergie cinétique (KERS) et une autonomie de 45km.