Une tablette Xiaomi Pad 5 et plein d’autres offres à prix cassé chez AliExpress

A partir du 24 septembre prochain (inclus), vous aurez 3 jours pour profiter d'une multitude de bons plans Xiaomi chez AliExpress. Vous pourrez par exemple profiter d'une tablette Xiaomi Pad 5 à prix cassé ! Retrouvez notre sélection des meilleures offres ci-dessous.

Découvrez le Xiaomi Pad 5 bientôt à prix mini

Rendez-vous chez AliExpress dès le 24 septembre prochain pour faire le plein de bonnes affaires avec la marque Xiaomi ! Mais attention, tous les bons plans ne seront valables que pendant 3 jours. Pour vous faire gagner du temps, on a fait notre tri des bons plans les plus intéressants à ne surtout pas laisser passer.

On vous conseille ainsi de profiter en premier lieu de la tablette Xiaomi Mi Pad 5 pour seulement 283,94€ au lieu de 313,94€. Pour bénéficier de ce prix mini, vous devez utiliser le code promo FDS30.

La tablette Xiaomi Mi PAd 5 est équipée d'un processeur Snapdragon 860 avec une fréquence d'images de 120Hz. Elle est ainsi parfaite pour le streaming, mais aussi pour le gaming.En fonction du modèle, elle propose 6Go de RAM et 128Go ou 256Go de stockage SSD. Côté photo, elle propose une double caméra arrière de 13Mp et une caméra frontale de 8Mp. Dernier avantage : elle peut tenir plusieurs jours grâce à sa batterie de 8720mAh.

Notre top des meilleures offres AliExpress

Pendant 3 jours à partir du 24 septembre prochain, vous pouvez également profiter d'un écran Xiaomi Ultra-large incurvé de 34 pouces spécialement dédié au gaming pour seulement 339,99€ au lieu de 369,99€ (grâce au code FDS30).

Découvrir l'écran Xiaomi bientôt à prix mini

Incurvé, cet écran propose une courbure de 1500R avec un taux RGB de 121% et un taux de rafraîchissement de 144Hz. Il est ainsi parfaitement adapté pour le gaming et peut vous accompagner dans toutes vos meilleures sessions de jeu. Il propose également une résolution de 3440×1440 et une luminosité de 300 nits. Fabriqué pour vous accompagner dans toutes vos activités, il vous permet d'augmenter votre productivité et réduit la fatigue oculaire.

AliExpress vous propose aussi deux smartphones très intéressants à prix mini. On a d'abord retenu le Xiaomi Redmi Note 10 Pro disponible pour seulement 224€ au lieu de 239€ grâce au code FDS15.

Découvrir le Redmi Note 10 Pro bientôt à prix mini

Avec le Redmi Note 10 Pro, vous profitez d'une multitude d'avantages. Il propose un capteur arrière principal de 108Mp, un écran de 6,67″, un taux de rafraîchissement de 120Hz et un processeur Snapdragon 732G. Il peut ainsi s'adapter aux besoins de tous ! Pour les fans de selfie, il offre un capteur frontal de 16Mp. Côté batterie, il peut tenir plusieurs jours grâce à une batterie de 5020mAh. Encore mieux, il propose la charge rapide 33W.

Autre smartphone Xiaomi intéressant à prix mini chez AliExpress pendant ces 3 jours de promos Xiaomi : le Redmi Note 11S 5G. A partir du 24 septembre prochain et pendant 3 jours, il est disponible chez AliExpress pour seulement 221€ au lieu de 236€ grâce au code FDS15.

Découvrir le Redmi Note 11s bientôt à prix mini

Le Xiaomi Redmi Note 11s est équipé d'un processeur MediaTek 810 avec un écran de 6,6″ FHD et un taux de rafraîchissement de 90Hz. Il offre une résolution de 2400 x 1080 et 3 capteurs photos arrière de 50Mp, 8Mp et 2Mp. Il propose également un capteur frontal de 13Mp, une batterie de 5000mAh et la charge rapide 33W.

Pour profiter de l'une de ces offres à prix mini, rendez-vous chez AliExpress dès le 24 septembre !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.