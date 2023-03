Une tablette Xiaomi de 11 pouces à moins de 330€ disponible chez AliExpress

Pendant quelques jours, AliExpress casse le prix d'une tablette Xiaomi Mi Pad 5. Grâce à un code promo exceptionnel, elle est disponible pour moins de 330€. Découvrez l'offre ci-dessous.

Rendez-vous chez AliExpress avant le 13 mars prochain à 8h59 pour profiter d'une offre en or : la tablette Xiaomi Mi Pad 5 disponible pour seulement 327€ ! Pour profiter de ce prix mini, vous devez simplement utiliser le code FRTS12.

Et ce n'est pas tout ! Avec le code FIGARONEW4, vous pouvez profiter d'une réduction supplémentaire de 4€ (valable à partir de 5€ d'achat pour tous les nouveaux clients AliExpress). Ce code est compatible avec de nombreux produits chez AliExpress, dans tous les rayons et dans toutes les gammes de prix.

La tablette Xiaomi Pad 5 : une tablette 11 pouces à prix mini

Grâce à cette offre, vous profitez d'une grande tablette de 11 pouces sans vous ruiner ! En prime, sa fiche technique est impressionnante, surtout dans cette gamme de prix. Elle propose notamment 6Go de RAM et 256Go de stockage SSD. Elle offre également un écran de 11″ WQHD+ avec un taux de rafraîchissement de 120Hz et un processeur Snapdragon 860. Elle est ainsi parfaite pour jouer aux jeux vidéo en ligne, regarder du streaming ou encore faire des appels visio avec tous vos proches.

On félicite également sa batterie de 8720mAh qui lui permet de tenir plusieurs jours en utilisation sans problème. Elle peut ainsi vous accompagner partout et vous pouvez être sûr qu'elle ne vous lâchera jamais ! Elle peut en effet tenir pendant 5 jours en écoute de musique, 16 heures en lecture de vidéo et 10 heures en gaming.

Difficile d'en demander plus pour moins de 330€ dans une seule et même tablette.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.