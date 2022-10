Une Smart TV TCL Ultra HD à moins de 400€ chez Darty !

Darty vous propose une offre exceptionnelle pour quelques jours : une Smart TV LED TCL à moins de 400€ grâce à une réduction de 80€. On vous explique tout sur l'offre ci-dessous.

Vous cherchez une Smart TV de qualité pour un prix raisonnable ? Seul problème : il est difficile de s'y retrouver sur ce marché saturé avec des modèles aux noms imprononçables… Mais bonne nouvelle : on a trouvé une offre qui répondra à tous vos besoins, et ce, sans vous ruiner.

Ne vous posez donc plus aucune question et rendez-vous dès maintenant chez Darty pour profiter de la TV TCL LED 58P635 4K Ultra HD pour seulement 399,99€ au lieu de 479,99€. Une réduction de -17% à ne pas rater pour cette TV déjà n°1 des ventes chez Darty !

Des détails réalistes, des couleurs précises et un son cinéma

Mais que vaut ce téléviseur ? Dotée d'un écran de 58 pouces, cette Smart TV TCL propose la technologie 4K HDR pour des nuances de lumière et d'ombre riches. La TV offre également des couleurs dynamiques avec un traitement équilibré exclusivement développé par TCL. La gamme de couleurs disponibles est ainsi large et variée et vous aurez l'impression de ne même pas regarder un écran.

Vous êtes un gamer ? Cette Smart TF permet des sessions incroyables notamment grâce à une qualité d'image au top, mais aussi grâce à une compatibilité avec le HDMI 2.1. Elle est donc compatible avec toutes les nouvelles consoles de jeu et propose des fonctions comme ALLM (Auto Low Latency Mode). Le temps de latence est ainsi inférieur à 15ms. Vous ne vivez donc aucun décalage et pouvez profiter de tous vos jeux préférés sans problème.

La Smart TV TCL est aussi compatible avec Google TV. Elle vous offre ainsi des heures de divertissement avec des films, des séries et toutes vos émissions préférées via vos applications de streaming habituelles.

Enfin, difficile de parler de cette TV sans citer son design. Elle ne dispose en effet d'aucun cadre à l'avant et propose donc un écran le plus grand possible. Elle est fine et en métal. Vous profitez donc d'un objet élégant et intemporel qui se mariera parfaitement à la décoration de votre intérieur.