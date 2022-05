Une réduction incroyable de 300€ sur une Smart TV Xiaomi chez la Fnac

On a trouvé une offre exceptionnelle aujourd'hui chez la Fnac : une Smart TV Xiaomi 55 pouces avec 300€ de réduction ! Découvrez tous les détails de l'offre ci-dessous.

Découvrir la TV Xiaomi à -300€

En ce moment chez la Fnac, vous pouvez profiter d'une offre incroyable : l'enseigne vous propose en effet une réduction exceptionnelle de 300€ sur une Smart TV Xiaomi 55 pouces 4K UHD. Vous pouvez ainsi vous procurer la télévision pour seulement 399,99€ au lieu de 699,99€. Une économie de -43% à ne pas rater !

En prime, précisons que si vous achetez la Smart TV chez la Fnac, l'enseigne vous propose également :

1 mois d'abonnement offert pour la plateforme de streaming de documentaires BrutX.

4 mois d'abonnement offert pour la plateforme de streaming musical Deezer Premium ou Famille (au choix).

La livraison et l'installation offertes (valable pour toutes les TV de plus de 40 pouces).

Des couleurs vives et dynamiques et un double haut-parleur 10W

Avec la Xiaomi Mi TV 55″, vous profitez notamment de couleurs vives et dynamiques, de mouvements fluides et de détails précis et fins sur un écran de 55 pouces (soit une diagonale de 138,8 cm).

Elle est équipée d'un système Bass Reflex avec un double haut-parleur 10W et un support OTS-HO pour un son de qualité. Encore mieux, elle propose la technologie Dolby Audio pour une expérience utilisateur la plus agréable possible.

C'est une Smart TV. Elle est donc compatible avec le WiFi, et plus précisément avec la connexion sans fil WiFi Dual Band et le Bluetooth 4.2. Vous pouvez ainsi y connecter des enceintes, un casque audio, une souris, une manette de jeu et bien d'autres appareils.

En vous procurant cette Smart TV Xiaomi, vous profitez ainsi d'une TV avec des prestations haut de gamme, et ce, sans vous ruiner. Qui a dit que profiter du confort d'une salle de cinéma chez soi devait être cher ? Ce n'est certainement pas la Fnac.