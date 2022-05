Profitez de -450€ sur un PC portable Gaming Acer chez la Fnac

Rendez-vous très vite chez la Fnac pour vous procurer un PC portable Gaming Acer Nitro 5 avec une réduction exceptionnelle de -450€. Retrouvez tous les détails de l'offre dans cet article.

Découvrir l'offre chez la Fnac

En ce moment chez la Fnac, vous pouvez profiter d'une offre exceptionnelle : un PC portable Acer parfait pour le gaming avec une réduction de -450€. Vous pouvez ainsi vous procurer l'ordinateur pour seulement 949,99€ au lieu de 1399,99€.

Pour ce prix, vous profitez d'un PC portable haut de gamme qui vous permet de faire de la bureautique comme de jouer en ligne pendant des heures. Pour vous aider à faire votre choix, retrouvez ci-dessous notre descriptif de cet ordinateur d'exception.

Un processeur Intel Core i7 avec 16Go de RAM et 512Go SSD

Très performant, le PC portable Acer Nitro 5 propose un processeur Intel Core i7 11ème génération et une carte graphique GeForce RTX série 30. Il vous offre également un écran FHD / QHD ultra-rapide. Vous profitez ainsi d'un PC portable exceptionnel et d'une rapidité hors du commun.

Pour des performances personnalisées, vous pouvez même configurer comme vous le souhaitez votre ordinateur, et ce, grâce à deux emplacements pour les disques SSD M.2 PCIe / SATA et jusqu'à 32Go de RAM DDR4-3200.

Pour les gamers, en plus de ces performances incroyables, le PC portable Acer Nitro 5 propose une fréquence d'affichage qui varie entre 144Hz et 165Hz. Vous pouvez ainsi jouer à tous vos jeux préférés en ligne sans craindre aucun décalage. Le PC portable vous permet une expérience fluide et confortable.

En prime, si vous achetez cet ordinateur dès maintenant chez la Fnac, vous profitez de plusieurs offres supplémentaires :

-40€ pour tout achat simultané du PC avec Microsoft 365 (anciennement Office 365)

4 mois d'abonnement offert pour la plateforme de streaming musical Deezer Premium ou Famille (au choix)

1 mois d'abonnement offert pour la plateforme de streaming de documentaires BrutX

Si vous êtes intéressé par le PC portable, rendez-vous vite sur le site de la Fnac !