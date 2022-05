Une trottinette électrique UrbanGlide avec -50€ de réduction chez la Fnac

L'opération Fnac Mobilité continue ! Et pour l'occasion, l'enseigne vous propose notamment une trottinette électrique UrbanGlide Ride avec une réduction exceptionnelle de -50€. On vous explique tout sur cette offre ci-dessous.

Vous cherchez une solution de transport écologique et responsable pour vos trajets du quotidien ? La trottinette électrique peut répondre à toutes vos attentes. Elle vous permet de vous déplacer rapidement sans vous fatiguer pour aller au travail ou rejoindre des proches. Légère et pliable, elle ne prend de plus pas de place dans votre logement et vous pouvez la stocker sans problème chez vous.

Seul problème : tout le monde n'a pas les moyens de dépenser beaucoup d'argent pour une trottinette électrique. Mais ça, c'était sans compter sur la Fnac et son opération Fnac Mobilité. Jusqu'à la fin du mois de mai, l'enseigne propose en effet de nombreuses réductions sur plusieurs modèles de trottinettes électriques.

Parmi tous les modèles, on a trouvé une pépite : une trottinette électrique UrbanGlide Ride 100 XS 350W noir avec une réduction de -50€. Elle se retrouve ainsi à seulement 279,99€ au lieu de 329,99€. Une réduction de -15% à ne pas manquer pour cette trottinette électrique avec une puissance de 250W.

Dotée d'une batterie de 7,5Ah, elle propose une autonomie de 30km avec une vitesse maximum de 25km/h et un poids mini de seulement 15kg. Elle est également équipée de 2 roues increvables de 10 pouces et certifiée IPX4. Elle se charge en seulement 5 heures et peut supporter jusqu'à 100kg.

Un autre modèle UrbanGlide Ride 8 Plus à moins de 240€

La Fnac ne propose pas qu'un seul modèle de trottinette électrique UrbanGlide. Pendant cette opération Fnac Mobilité, le site de vente en ligne vous propose également une trottinette électrique UrbanGlide Ride 8 Plus 350 W noir avec une réduction de -11%. Vous pouvez ainsi vous la procurer pour seulement 239,99€ au lieu de 269,99€.

Equipée d'une batterie de 6Ah, elle propose une autonomie maximale de 20km avec une vitesse maximum de 25km/h, une puissance max de 350W, un poids maximum utilisateur de 100kg et des roue de 8 pouces. Très utile pour tous vos trajets, elle ne pèse que 12kg.