Une première pour Apple, le prochain iPhone pourrait avoir une batterie remplaçable en un clin d’œil

Apple se prépare à une nouvelle réglementation européenne prévue pour 2027. La firme teste une solution pour faciliter le remplacement des batteries de ses iPhones. Une première pour l’histoire de la marque.

L'Union européenne a récemment renforcé les règles pour le droit à la réparation et a incité les fabricants à rendre leurs appareils plus réparables. Par exemple, la garantie des produits est désormais prolongée d'un an si une réparation est effectuée pendant la période initiale de garantie. De plus, Apple a annoncé que les propriétaires d'iPhone pourront bientôt utiliser des pièces d'origine, usagées ou remises à neuf sans voir leurs fonctionnalités restreintes.

Apple, toujours à la pointe de l'innovation, travaille actuellement sur une méthode pour faciliter le remplacement des batteries de ses iPhones. Selon des sources internes, cette nouvelle approche vise à rendre ce processus moins compliqué et plus accessible aux utilisateurs. Cette initiative répond aux futures exigences européennes et pourrait également prolonger la durée de vie des appareils de la marque à la pomme.

Apple teste une nouvelle méthode pour faciliter le remplacement des batteries d'iPhone

Actuellement, remplacer la batterie d'un iPhone nécessite des outils spécialisés loués auprès d'Apple. Il est aussi nécessaire d’avoir des compétences techniques pour manipuler la colle qui maintient cette dernière en place. La firme teste une nouvelle solution pour simplifier cette tâche.

La nouvelle méthode, appelée “décollage adhésif induit par électricité“, utilise un petit courant électrique pour détacher la batterie de son support afin de rendre cette opération plus simple et plus rapide. Concrètement, ce faible courant est appliqué à des points spécifiques de l'adhésif, ce qui affaiblit la colle et permet de retirer la batterie sans forcer. Cette innovation pourrait apparaître dès cette année avec le prochain iPhone 16 et se généraliser sur tous les modèles d'iPhone 17.

Ce changement est motivé par une loi européenne qui entrera en vigueur en 2027. Cette législation obligera les fabricants de smartphones à permettre aux utilisateurs de remplacer eux-mêmes les batteries de leurs appareils. Bien que des outils spécialisés soient encore nécessaires, ils devront être disponibles gratuitement ou à un coût raisonnable. En plus de faciliter le remplacement des batteries, ce texte impose des taux de recyclage stricts pour les matériaux comme le lithium et le nickel. Lors de son entrée en vigueur, 63 % des batteries usées devront être collectées et recyclées, avec un objectif de 73 % d'ici 2030.

Source : theinformation