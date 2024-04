iPhone : réparer son smartphone va devenir beaucoup plus facile grâce à ce changement

Apple a annoncé qu'elle allait bientôt permettre aux propriétaires d'iPhone de réparer leur appareil à l'aide de pièces d'origine, usagées ou remises à neuf, sans risquer de voir leurs fonctionnalités restreintes.

Apple vient de prendre une décision qui marque une concession majeure pour l’entreprise dans la bataille en cours sur les droits de réparation des consommateurs et le contrôle étroit de l'entreprise sur le processus de réparation de ses produits. Auparavant, les iPhone affichaient des avertissements ou perdaient certaines fonctionnalités comme Face ID s'ils étaient réparés avec des pièces Apple authentiques non liées à l'origine au numéro de série de l'appareil en question.

À partir de cet automne, Apple affirme que ce ne sera plus le cas pour certains modèles d'iPhone réparés avec des pièces usagées provenant de sa propre chaîne d'approvisionnement. Tous les composants des smartphones resteront pleinement opérationnels et calibrés sur l'appareil automatiquement après l'installation.

Réparer son iPhone pourrait bientôt devenir un jeu d’enfant

Apple rationalise également son programme de réparation en libre-service en autorisant les commandes de la plupart des pièces de l'iPhone sans exiger le numéro de série de l'appareil à réparer. Il est ainsi plus facile pour les ateliers de réparation de s'approvisionner en pièces d'origine Apple d'occasion.

Cette mise à jour de la politique représente un revirement assez monumental par rapport à la position de longue date du fabricant de l'iPhone. Le hic, c'est qu'au départ, le changement autorisant les pièces d'occasion ne s'appliquera qu'aux iPhone les plus récents : la gamme iPhone 15 et les modèles plus récents, selon TechCrunch. Apple précise également que Face ID et d'autres capteurs biométriques ne seront pas éligibles aux échanges de pièces d'occasion dans l'immédiat, bien que cette possibilité puisse être offerte ultérieurement.

En outre, Apple déploie de nouvelles mesures de protection pour empêcher que des pièces usagées provenant d'iPhone perdus ou volés ne soient appariées avec succès, grâce à une extension de sa technologie antivol Activation Lock. « Si un appareil en cours de réparation détecte qu'une pièce prise en charge a été obtenue à partir d'un autre appareil avec Activation Lock ou Lost Mode activé, les capacités d'étalonnage de cette pièce seront restreintes », annonce Apple. On le rappelle assez souvent, mais voler un iPhone, et en particulier dans un magasin, est loin d’être une bonne idée à cause de toutes les mesures d’Apple pour empêcher les appareils de fonctionner.