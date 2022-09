Une nouvelle technique de phishing, les smartphones Android les plus puissants selon AnTuTu, c’est le récap’ de la semaine

Netflix lutte contre le partage de comptes, des chercheurs en sécurité informatique mettent en garde contre une nouvelle campagne de phishing, AnTuTu dévoile son top 10 des smartphones Android les plus performants du mois d’août, c’est le récap’ de la semaine.

Un répap’ de la semaine pour vous mettre en garde contre une nouvelle campagne de phishing et contre les arnaques SMS fictifs de l’Assurance maladie qui continuent de sévir. Alors qu’AnTuTu lève le voile sur son top 10 des smartphones les plus puissants du mois d’août, Huawei pourrait peut-être bientôt travailler à nouveau avec des sociétés américaines. Mauvaise nouvelle pour les clients de Netflix qui partagent leur compte, Adobe semble avoir trouvé une solution pour surveiller le comportement des utilisateurs.

Les arnaques Ameli continuent…

Comme de nombreux français, Guillaume et Laura ont été victimes d’une arnaque au faux SMS. Le couple a partagé son expérience dans les colonnes de la Tribune, expliquant qu’après avoir reçu un SMS de l’Assurance maladie, ils ont du partager leur coordonnées bancaires pour payer la livraison de la carte vitale. Malheureusement, il s’agissait évidemment d’une arnaque et les pirates se sont empressés d’effectuer de nombreux achats.

Huawei en passe de récupérer les services de Google sur ses appareils ?

Selon Bloomberg, le département du commerce américain réfléchirait actuellement à assouplir les restrictions de partage de technologie pour certaines entreprises. Placé sous embargo américain depuis 2019, Huawei pourrait donc à nouveau travailler avec des entreprises américaines, et peut-être récupérer les services de Google sur ses smartphones.

Attention à cette nouvelle campagne de phishing

Des chercheurs en sécurité informatique de Proofpoint ont mis le doigt sur une nouvelle technique de phishing qui consiste à envoyer aux victimes des fichiers malveillants cachés dans des pièces jointes. Les pirates utilisent de faux comptes de messagerie créés sur des fournisseurs tels que Gmail, Outlook et Hotmail afin d’envoyer aux victimes un fichier .DOCX rempli de macros dangereuses.

Les smartphones les plus puissants d’août selon AnTuTu

Comme chaque mois, AnTuTu a partagé son classement des smartphones Android les plus puissants. C’est l’Asus ROG Phone 6 qui prend la première marche du podium au mois d’août, suivi par l’iQOO 9T et par le Nubia Red Magic 7. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour découvrir le top 10 du service de benchmark.

Partage de comptes Netflix : Adobe pourrait avoir trouvé la solution

Afin d’aider Netflix à lutter contre le partage de comptes, Adobe lance le service Primetime Account IQ qui permettra aux plateformes de streaming de détecter les partages d’identifiants. Les utilisateurs seront donc surveillés grâce à l’intelligence artificielle. Le service permettra d’avoir “ une visibilité plus approfondie sur le comportement des utilisateurs”.

Xiaomi Mi Electric Scooter 4 Pro : une trottinette haut de gamme

Xiaomi propose ici une trottinette haut de gamme aux belles finitions. Avec son moteur puissant, son parfait freinage, sa facilité de pliage ou encore sa bonne autonomie, la Mi Electric Scooter 4 Pro pourrait largement trouver son public. Les fonctions connectées ne sont malheureusement pas très originales et le confort n’est pas le point fort de ce modèle. À noter également que cette nouvelle trottinette dépasse la barre des 17 kg et qu’elle coûte 800 euros.

Oppo Reno 8 : un smartphone de qualité mais bien trop coûteux

Si l’on reconnait que le Oppo Reno 8 est séduisant sur plein de points, il n’en demeure pas moins que son prix est trop élevé par rapport à la concurrence. On adore son design élégant, son bel écran lumineux, son capteur photo principal ou encore sa puissance même dans le jeu. Malheureusement, pour 600 euros, on s’attendait à un meilleur taux de rafraichissement, une autonomie plus solide ou encore une partie audio de meilleure qualité.

