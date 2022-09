AnTuTu présente le top 10 des smartphones Android les plus puissants d’août 2022

Le classement des smartphones Android les plus puissants selon AnTuTu pour le mois dernier est sorti. Les smartphones gaming y ont la part belle, et Samsung, numéro 1 mondial du marché mobile, ne parvient qu'à inclure qu'un seul modèle.

Comme chaque mois, le service de benchmark AnTuTu publie son classement actualisé des smartphones Android les plus performants. Les mesures étant calculées du 1 au 31 août, de nouveaux modèles de smartphones comme le Huawei Mate 50 ne sont pas encore représentés. Certains appareils qui ne sont pas commercialisés dans suffisamment de marchés sont également exclus. En attendant la sortie du Snapdragon 8 Gen 2 attendu dès novembre 2022, ce sont les mobiles équipés d'une puce Snapdragon 8+ Gen 1 qui sortent du lot.

L'Asus ROG Phone 6 s'empare ainsi de la première place, talonné par l'iQOO 9T. Malgré son “simple” Snapdragon 8 Gen 1, le Nubia Red Magic 7 parvient à fermer le podium. Le Xiaomi 12S Ultra rate de peu la troisième place, précédant le Black Shark 5 Pro. Forcément, nous avons beaucoup d'appareils orientés gaming dans ce classement.

L'Asus ROG Phone 6 domine AnTuTu

A la sixième place, nous retrouvons le vivo X80, seul représentant du top 10 équipé d'une puce MediaTek, en l'occurrence le Dimensity 9000. Paradoxalement, il fait mieux que le vivo X80 Pro, huitième, qui embarque un SoC Snapdragon 8 Gen 1. Entre les deux, se place le Motorola Edge 30 Pro. Le seul terminal Samsung est le Galaxy Z Fold 4 5G grâce à sa puce Snapdragon 8+ Gen 1, alors que le Mi 12 Pro ferme la marche.

On constate que tous les smartphones du top 10 embarquent au moins 12 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage. Si le SoC est le principal déterminant de la puissance d'un mobile, la mémoire, mais aussi l'optimisation logicielle et la gestion de la chauffe font partie des éléments à prendre en compte. Pour un smartphone considéré comme puissant, la dernière puce haut de gamme n'est pas suffisante : il faut aussi de la RAM LPDDR5 et du stockage UFS 3.1.

Source : AnTuTu