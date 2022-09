Windows 11 met le paquet sur les Widgets, un gros bug touche la Banque Postale, c’est le récap

Windows 11 accueille une mise à jour qui fait la part belle aux Widgets, la Banque Postale connaît un gros bug qui pénalise les usagers et de nombreux utilisateurs de Galaxy S22 veulent passer sur l’iPhone 14, c’est l’heure du récap !

C’est l’heure du récap du 16 septembre 2022. Une journée riche en émotions. Nous avons eu un énorme bug qui a empêché les clients d’une banque de gérer leur argent, une mise à jour de Windows qui promet beaucoup ainsi que de nombreux utilisateurs qui veulent switcher d’Android à iOS. Accrochez vos ceintures, c’est parti !

Windows met le paquet sur les Widgets

Une nouvelle mise à jour de Windows 11 dédiée aux Insiders apporte une fonctionnalité intéressante : la possibilité d’afficher les Widgets en plein écran. Cela permet d’avoir une vue d’ensemble des actus et de nos centres d’intérêts. Le Widget dédié au Game Pass a lui aussi été revu, montrant les jeux installés et permettant de les lancer directement. Cette mise à jour montre que Microsoft veut miser sur les Widgets, élément de design très à la mode. Tout cela devrait être disponible pour le grand public dans la grosse mise à jour 22H2.

Du rififi à la banque postale

C’est la confusion à la Banque Postale. De nombreux utilisateurs ont été dans l’impossibilité d’accéder à leur application, et donc de gérer leur argent. Une situation bien gênante pour la société, qui travaille sur le rétablissement de ses services. En attendant, les clients peuvent effectuer des virements en appelant le 3639 ou en se rendant en agence. Bon à savoir en cas d’urgence.

De nombreux utilisateurs d’Android veulent l’iPhone 14

L’iPhone 14 a été annoncé et les précommandes battent des records. En Chine, une tendance peu commune se dessine. De nombreux possesseurs du Galaxy S22 mettent en vente leur terminal afin de passer chez la concurrence. Les adeptes de smartphones Samsung reprochent (à raison) au constructeur de ne plus évoluer. Ironique, quand on voit que l’iPhone 14 n’est pas non plus une révolution.

