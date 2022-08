Une nouvelle pénurie de semiconducteurs, iOS gagne du terrain sur Android, c’est le récap’ de la semaine

Le marché de puces pourrait être paralysé par le conflit entre la Chine et Taïwan, Android voit ses utilisateurs quitter son système d’exploitation pour choisir Apple, le lecteur multimédia Winamp est de retour dans une nouvelle version, c’est le récap’ de la semaine.

Alors que la situation critique en Asie pourrait conduire à une nouvelle pénurie massive de semiconducteurs, Winamp a enfin droit à une nouvelle version compatible avec Windows 11 et la stratégie de Volkswagen s’apprête à changer avec son nouveau patron Olivier Blume. Cette semaine, les résultats du troisième trimestre 2022 montrent qu’Apple semble être bien plus populaire qu’Android actuellement. Enfin, ne passez pas votre chemin avant d’avoir lu notre actu sur les applications Android malicieuses qui pourraient mettre en danger vos économies.

Chine/Taïwan : un conflit qui pourrait mettre à mal le marché des semiconducteurs

La situation critique en Asie où la Chine et Taiwan se déchirent pourrait conduire à une pénurie mondiale de semiconducteurs. Mark Liu, le président de la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), a mis en garde que si la Chine envahissait Taïwan, l’usine de fabrication de puces se retrouverait paralysée et pourrait ainsi retardée la sortie de nombreux smartphones à l'échelle mondiale.

Volkswagen : nouveau patron, nouvelle stratégie !

Olivier Blum, qui n’est autre que le PDG de Porsche, est désormais le nouveau patron de Volkswagen. Ce changement de direction s’accompagne d’une nouvelle stratégie, puisque contrairement à Herbert Diess, Olivier Blum semble être plus favorable à l’essence synthétique qu’à l’électrique. Le PDG de Porsche a déjà prouvé sa fascination pour le carburant renouvelable, en investissant notamment 75 milliards de dollars sur l’essence synthétique.

Android vs iOS : Apple séduit les utilisateurs

La conférence téléphonique sur les chiffres du troisième trimestre de l’année ont révélé que le chiffre d’affaires d’Apple a atteint un montant record en augmentant de 2% par rapport au trimestre précédent. Alors qu’iOS semble attirer de plus en plus d’utilisateurs, Android en paie les frais et constate que grand nombre d’utilisateurs quittent le système d’exploitation de Google pour rejoindre Apple.

Winamp 5.9 RC1 est désormais compatible avec Windows 11

Le légendaire lecteur multimédia pour Windows, Winamp, fait son grand retour après 9 ans sans mise à jour. Bonne nouvelle pour les utilisateurs, cette nouvelle version, baptisée 5.9 RC1, est désormais compatible avec Windows 11. Cette édition proposera également un nouveau répertoire de podcasts, pourra lire des modules compressés aux formats XMZ, S3Z, MDZ et ITZ, et progressera quant au traitement des listes de lecture au format HTML.

Attention, ces applications pourraient mettre en danger vos économies

Les experts en cybersécurité de Trend Micro ont repéré de nombreuses applications Android renfermant des malwares dont il faut vous méfier ! Dans cette actu, vous trouverez le nom de toutes les applications qui risqueraient de vider votre compte en banque. Si vous découvrez l’une de ces applications infectées, empressez-vous de la désinstaller de votre smartphone.

Nos tests de la semaine

Pixel 6a : Google tient ses promesses

Si l’on regrette que le bloc photo dépasse du corps de l’appareil et que son dos en plastique soit en plastique, on adore la qualité photo de ce smartphone polyvalent à petit prix. Pour moins de 500 euros, le Pixel 6a offre une très bonne autonomie et une belle qualité photo. Un lecteur de carte mémoire aurait été un plus, mais Google propose ici un appareil au joli design qui vous séduira par son bon rapport qualité/prix.

FreeBuds Pro 2 : des écouteurs presque parfaits

Avec ses nouveaux FreeBuds Pro 2, Huawei frappe fort et propose des écouteurs presque parfaits. On adore le design et les coloris proposés, le confort d’utilisation, la qualité d’écoute ou encore la réduction de bruit particulièrement efficace. Nous sommes heureux de constater que l’application Al Life devient enfin disponible sur iPhone, même si l’on regrette qu’il y ait si peu de réglages avancés. Seule (grosse) ombre au tableau, l’autonomie, qui est loin d’être à la hauteur.

