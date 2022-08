Malware Android : désinstallez immédiatement ces applications qui vident votre compte bancaire en douce

Une nouvelle fournée d’applications Android malicieuses a été découverte par les experts en cybersécurité de Trend Micro. Ces dernières ont la particularité de renfermer des malwares au sein de paywalls capable de vider en douce le compte bancaire de sa victime. Si l’une de ces applications se trouve sur votre smartphone, désinstallez-la de toute urgence.

Malgré les mesures de sécurité drastiques de Google sur le Play Store, chaque jour de nouveaux malwares parviennent à passer entre les mailles du filet. Grâce à des applications nommées « dropper », ceux-ci passent inaperçus car donnent l’impression d’être des applications comme les autres. C’est ainsi que des millions d’utilisateurs se laissent avoir, menant parfois à de graves conséquences pour leur sécurité ou leur compte en banque.

Les malwares du jour tombent dans cette dernière catégorie. Les malwares qui visent directement les économies de leurs victimes ne sont aujourd’hui plus rares, et il faut chaque jour redoubler de prudence pour les éviter. D’après les chercheurs de Trend Micro, ces derniers se font en effet de plus en plus fréquents, cherchant à récupérer coordonnées bancaires, code PIN, mot de passe et autres données confidentielles sensibles.

Supprimez tout de suite ces applications qui renferment un malware

Trend Micro a ainsi dressé une nouvelle liste d’applications infectées par ce type de malware. La voici dans son intégralité :

Call Recorder APK (com.caduta.aisevsk)

Call recorder pro+ (com.chestudio.callrecorder)

com.flowmysequto.yamer

com.myunique.sequencestore

com.qaz.universalsaver

Crypto Utils (com.utilsmycrypto.mainer)

Document Scanner — PDF Creator (com.codeword.docscann)

Eagle photo editor (com.techmediapro.photoediting)

Extra Cleaner (com.casualplay.leadbro)

FixCleaner (com.cleaner.fixgate)

Just In: Video Motion (com.olivia.openpuremind)

Lucky Cleaner (com.luckyg.cleaner)

Rooster VPN (com.vpntool.androidweb)

Simpli Cleaner (com.scando.qukscanner)

Super Cleaner- hyper & smart (com.j2ca.callrecorder)

Unicc QR Scanner (com.qrdscannerratedx)

Universal Saver Pro (com. virtualapps. universalsaver)

À l’heure où sont écrites ces lignes, toutes ces applications ont été supprimées du Play Store. Néanmoins, il se pourrait qu’elles soient toujours présentes sur certains smartphones. Si tel est votre cas, on vous recommande chaudement de les désinstaller sans attente. « Cette année, des acteurs malveillants ont ajouté un nombre croissant de chevaux de Trojan sur Google Play Store via des droppers, prouvant ainsi qu’une telle technique est efficace pour échapper à la détection », souligne Trend Micro.