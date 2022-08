Android : un nombre record d’utilisateurs passent chez Apple en 2022

Rien ne va plus pour Android, qui voit de plus en plus d’utilisateurs quitter son système d’exploitation pour passer sur iOS. Apple semble séduire de plus en plus, malgré une nouvelle mise à jour iOS 16 assez peu convaincante.

À l’occasion d’une conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre 2022, qui a vu Apple enregistrer un chiffre d'affaires record de 83,0 milliards de dollars au trimestre de juin, soit une hausse de 2 % par rapport au trimestre précédent, le PDG Tim Cook a affirmé que ses iPhone ont accueilli un très grand nombre d’utilisateurs d’Android ces derniers mois. « Venons-en à l'iPhone. Nous établissons un record pour le trimestre de juin, à la fois pour le chiffre d'affaires et pour le nombre de convertisseurs à l'iPhone ».

Le PDG d’Apple corrobore donc les données d’un rapport de StockApp au début de l’année, qui nous permettait déjà de constater qu’Android perdait de plus en plus d’utilisateurs. Pour rappel, la popularité du système d’exploitation de Google dégringole ces dernières années, puisqu'il est passé de 77,32 % de parts de marché à 69,74 % en seulement 4 ans.

Apple séduit de plus en plus d’utilisateurs

Alors que les ventes de smartphones ont significativement baissé cette année, Samsung et Apple dominent toujours le podium. Le géant américain a profité au premier trimestre de cette année d’une jolie croissance de 3 %, faisant passer sa part de marché de 15 % à 18 %. Les utilisateurs d’Android semblent donc quitter massivement le système d’exploitation de Google pour passer chez Apple.

Nous avions également vu l’année dernière que les utilisateurs d’iPhone étaient plus fidèles que ceux d’Android et ne voulaient pas changer de smartphone, une tendance également constatée par Apple lui-même. « La base installée active de l'iPhone a atteint un nouveau record absolu dans toutes les zones géographiques grâce à ce niveau de performance commerciale associé à une fidélité inégalée des clients. En fait, la dernière enquête menée par 451 Research auprès des consommateurs américains indique que la satisfaction des clients de l'iPhone est de 98 %. Nous avons également attiré un nombre record de « switchers » pour le trimestre de juin, avec une forte croissance à deux chiffres d'une année sur l'autre », précise Luca Maestri, directeur financier d'Apple.