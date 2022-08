Winamp fait son grand retour et devient 100% compatible avec Windows 11

Après de longues années d’attente, les utilisateurs du lecteur multimédia Winamp ont enfin droit à une nouvelle version. À titre de rappel, depuis la version bêta 5.8 qui n’est toujours pas définitive, les utilisateurs n’ont plus rien eu à se mettre sous la dent. La donne a changé grâce à l’avènement de la nouvelle version Winamp 5.9 RC1 compatible avec Windows 11.

Winamp, pour celles et ceux qui ne l'ont pas connu, est un lecteur multimédia pour Windows qui permet de lire les fichiers audio gratuitement. Alors qu’on le croyait disparu, le légendaire lecteur a fait son retour contre toute attente. La dernière version de Winamp remonte à 4 ans, sauf que celle-ci est restée à la phase de test. Au grand désarroi des utilisateurs, qui ont finalement dû attendre 9 ans pour voir une version finalisée du lecteur voir le jour. Enfin, presque finalisée. La particularité de la nouvelle édition 5.9 RC1 est son entière compatibilité avec Windows 11. La version 5.8 mise au point en 2018 était de prendre en charge Windows 10.

La compatibilité avec Windows 11 n’est pas la seule nouveauté. Il y a eu de nombreux ajustements pour rendre l’application plus attractive et intuitive. Parmi les autres nouveautés, on trouve notamment la possibilité de synchroniser Winamp pour Windows avec la version Android de l’application.

Winamp n'est pas mort : le lecteur refait surface avec la version 5.9 RC1

Winamp figure parmi les tout premiers lecteurs à connaître un succès planétaire aux côtés d’autres logiciels comme AIMP et Foobar 2000. Certes sa popularité a régressé avec le temps, mais il y a une décennie, ce lecteur était incontournable. Il a connu les sommets lorsque la musique compressée au format MP3 a fait son apparition. Toutefois, ses 16 années de succès se sont arrêtées brusquement en 2013 avec la version 5.666. Depuis cette date, le player n'a plus proposé de version définitive. Certes, il y a eu des rumeurs d’une sortie de Winamp 6 en octobre 2018, mais rien ne s’est concrétisé.

9 ans plus tard, le lecteur multimédia a fait de Winamp 5.9, le digne héritier de Winamp 5.6. Si l’on évoque beaucoup sa compatibilité avec Windows 11, il faut préciser que ce n’est pas la seule nouveauté à mettre à l’actif de cette nouvelle version. Parmi les autres ajustements apportés par les développeurs, il y a un meilleur traitement des listes de lecture au format HTML. Cette nouvelle version dispose également d’un nouveau répertoire de podcast.

Winamp 5.9 assure par ailleurs la prise en charge du VP8 et la lecture des flux https://. Enfin, cette édition vous permet de lire des modules compressés aux formats XMZ, S3Z, MDZ et ITZ. Vous pouvez télécharger gratuitement Winamp sur le site officiel de Wacup (WinAmp Community Update Project) et rejoindre par la même occasion son immense communauté.