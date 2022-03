Une mini prise intelligente SP21 à prix cassé chez AliExpress

Equipez votre maison intelligente sans vous ruiner grâce à AliExpress. L'enseigne vous propose aujourd'hui une mini prise intelligente Teckin SP21 à prix mini !

Découvrir l'offre chez AliExpress

Vous souhaitez pouvoir contrôler tous vos appareils, qu'ils soient connectés ou non ? Investissez dans des prises connectées. Il vous suffit de brancher vos appareils dessus et vous pouvez décider de l'allumer ou l'éteindre à distance et parfois même programmer l'allumage. Et bonne nouvelle, les prises connectées peuvent être abordables.

C'est notamment le cas de la mini prise intelligente Teckin SP21 chez AliExpress. Grâce au code SDFRM117, vous pouvez en effet vous procurer la mini prise pour seulement 19€ au lieu de 26€.

Une mini prise intelligente avec télécommande et commande vocale Alexa ou Google Home

La prise WiFi peut intégrer votre maison intelligente et permettre à tous les membres de votre foyer de contrôler vos appareils à distance. C'est pratique, mais cela permet également d'économiser de l'énergie en maîtrisant au mieux votre consommation.

La mini prise Teckin fonctionne avec ca 100-240V et peut supporter jusqu'à 16A. Elle est livrée avec une télécommande Smart Life et est compatible avec les commandes vocales Google Home et Alexa. Elle propose une minuterie, un calendrier et le contrôle de groupe pour contrôler en un seul clic toutes vos prises intelligentes Teckin.

Avec la mini prise intelligente Teckin, vous pouvez ainsi définir un horaire pour contrôler vos appareils. Cette fonction peut notamment être utile pour choisir les heures de chargement de votre smartphone ou encore prévoir l'allumage de la cafetière le matin.

Très sécurisées et fiables, les prises Teckin sont des produits certifiés CE & RoHS et sont livrées avec un certificat de sécurité électrique standard.

La prise est vendue par la boutique officielle Teckin qui bénéficie de presque 98% d'avis positifs (4 étoiles sur 5 ou plus). Elle est expédiée depuis l'Espagne et livrée gratuitement en France. Vous bénéficiez en prime de la protection Acheteur de 15 jours. Ainsi, si l'objet reçu ne correspond pas à la prise que vous avez commandée, vous êtes remboursé.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.