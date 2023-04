Une IA capable de cracker la moitié des mots de passe, les ventes de MacBook en chute libre, c’est le récap

Une IA capable de cracker tous les mots de passe en une minute, le nouveau roi de la photo décrété par DXOMARK, les ventes de MacBook en chute libre, c'est le récap des principales actualités du mardi 11 avril 2023.

Quoi de neuf dans l'actualité Android et High-tech sur Phonandroid ce mardi 11 avril 2023 ? Tout d'abord, nous avons eu le droit à de nouvelles fuites sur le Xiaomi 13 Ultra. Les indiscrétions se sont enchaînées et grâce à elles, on connaît désormais le design de l'appareil, mais aussi son prix ou encore ses caractéristiques techniques.

Dans le reste de l'actu, nous avons également évoqué la nouvelle lubie d'Elon Musk qui exploite Wikipédia pour déterminer les médias qui lui plaisent ou non. En effet, le milliardaire attribue désormais sur Twitter des badges “Média affilié à un état” à tous les médias qui reçoivent des aides ou des fonds de la part d'un état.

Dans un tout autre domaine, les premiers benchmarks de la RTX 470 viennent de tomber et confirment d'excellentes performances, similaires à celles offertes par une RTX 3080. Mais sans plus attendre, voyons ensemble ce qu'il fallait retenir impérativement ce mardi 11 avril 2023.

Un IA capable de cracker la plupart des mots de passe en une minute

Des chercheurs ont développé une IA capable de pirater plus de la moitié des mots de passe en un temps record. Baptisée PassGAN, elle peut pirater 51 % des mots de passe les plus communs en seulement une minute. Les plus complexes n'ont tenu qu'une journée.

Pour en savoir plus : Cette IA peut cracker la plupart des mots de passe en moins d’une minute, voici comment vous protéger`

Voici le nouveau roi de la photo d'après DXOMARK

Pour les experts de DXOMARK, le nouveau roi des photophones n'est autre que le Find X6 Pro, le dernier né d'Oppo. Avec 153 points au compteur, il dépasse le Honor Magic5 Pro, qui occupait la tête du classement jusqu'alors.

Pour en savoir plus : Ce smartphone est le nouveau roi de la photo selon DXOMARK, Apple et Samsung n’ont aucune chance

Les ventes de MacBook sont en chute libre

Cette année, Apple connaît une baisse significative des ventes de MacBook. En effet, les livraisons mondiales d'ordinateurs portables de la marque à la pomme ont chuté de 29% au premier trimestre 2023.

Pour en savoir plus : Les ventes de MacBook sont en chute libre, Apple ne convainc plus