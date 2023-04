Xiaomi 13 Ultra : design, fiche technique et prix, les fuites dévoilent tout du prochain smartphone

Ça y est, on sait presque tout de la prochaine petite bombe de Xiaomi. En l’espace de quelques heures seulement, plusieurs fuites ont dévoilé les unes après les autres de nombreuses informations clés à propos du Xiaomi 13 Ultra. Son design tout d’abord avec des rendus officiels, suivi de plusieurs spécifications techniques et enfin, son prix. Petit résumé.

C’est à croire que les leakers se sont mis d’accord pour tout publier d’un coup. Depuis ce matin, les fuites s’enchaînent autour du Xiaomi 13 Ultra, dont la sortie approche à grands pas. C’est Smartprix et Onleaks qui ont donné le coup d’envoi, en publiant les premières images officielles du flagship chinois. Le mois dernier, une première photo avait donné un aperçu du design de ce dernier. Désormais, il est possible de le découvrir dans son ensemble.

Comme nous le savions déjà, le Xiaomi 13 Ultra se démarquera donc par son énorme module photo à l’arrière, composé de quatre capteurs d’un deux flashs LED, sur lequel nous reviendrons plus tard. Difficile en tout cas de le rater, celui-ci occupant presque la moitié de la face arrière du smartphone. En outre, ce dernier présentera également des bords très arrondis et sera très épais : environ 15,61 mm. Ses dimensions globales seront 163,18 × 74,64 × 9,57 mm.

On sait tout du Xiaomi 13 Ultra qui arrive bientôt

À l’avant, l’écran aura un poinçon central pour accueillir le capteur selfie de 32 MP. Conformément à la tradition, on retrouvera sur le côté le bouton d’alimentation ainsi que les boutons de volume situés au-dessus, tandis que le côté gauche restera vierge. Les bordures, enfin, semblent relativement fines, sans pour autant battre le record en la matière. Le tout semble fabriqué à partir du même aluminium que le Galaxy S23.

Cette même fuite vient également préciser quelques détails de la fiche technique du smartphone. Pour l’écran, on retrouvera ainsi un 6,7 pouces AMOLED 2K, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il devrait également être propulsé par un Snapdragon 8 Gen 2, accompagné de 16 Go de RAM et 512 Go de stockage dans sa version la plus chère. Le tout sera alimenté par une batterie 4900 mAh, compatible à la charge 90W comme l’avait déjà mentionné une précédente fuite.

Bien sûr, il faut également évoquer cet imposant module photo qui fait décidément beaucoup parler de lui. Ce n’est pas pour rien si beaucoup considèrent déjà le Xiaomi 13 Ultra comme le nouveau roi de la photo avant même sa sortie. Comme capteur principal, celui-ci sera doté d’un Sony IMX989 de 1 pouce et de 50 MP. Les autres capteurs seront également de 50 MP. De plus, le leaker Digital Chat Station a récemment confirmé une information qu’il avait déjà évoquée il y a quelques mois.

Selon lui, le capteur principal proposera une ouverture variable, ce qui, avec le quatrième capteur périscope, offrira une très grande versatilité au smartphone en matière de photo. Avec tout cela en tête, il ne reste plus qu’à évoquer la question du prix. Là encore, l’information a été dévoilée ce matin sur Weibo. Toutefois, la source est encore inconnue, on vous invite donc à prendre ces chiffres avec beaucoup de précautions. Voici néanmoins le prix du Xiaomi 13 Ultra si celle-ci a vu juste :

8 Go de RAM + 256 Go de stockage : 6299 yuans (environ 838 euros)

12 Go de RAM + 256 Go de stockage : 6799 yuans (environ 905 euros)

16 Go de RAM + 512 Go de stockage : 7499 yuans (environ 999 euros)

Néanmoins, mieux vaut s’attendre à une réévaluation de ces tarifs sur le marché européen. En effet, le Xiaomi 13 Pro étant vendu à 1299 € en France, il paraît assez peu probable que le modèle Ultra soit commercialisé à un prix inférieur. Mieux vaut donc attendre des informations plus fiables sur le sujet. La réponse définitive, quant à elle, devrait arriver le 18 avril prochain.