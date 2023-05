Cette app Android auparavant légitime vous enregistre maintenant en secret, désinstallez-la

Les chercheurs d'ESET ont découvert un malware installé sur 50 000 smartphones Android.

La société ESET a partagé avec la presse une découverte aussi étonnante qu’inquiétante. D’après les spécialistes en cybersécurité, l’application « iRecorder sur Android est devenue malveillante en l’espace d’un an et espionne ses utilisateurs ». L’accusation est grave, d’autant plus que l’application en question a été téléchargée au moins 50 000 fois sur le Play Store. Bien que Google rende son store topujours plus sûr, elle est par ailleurs disponible sur des boutiques alternatives.

Comme son nom l’indique, iRecorder permet aux utilisateurs d’enregistrer des vidéos de l’écran de leur appareil. Il est apparu sur le Play Store en septembre 2021, et ne contenait alors aucun code malveillant. Pourtant, un an plus tard, une mise à jour l’a transformé en malware. Son développeur, ou quelqu’un d’autre, cela reste encore à déterminer, y a inséré un cheval de Troie, baptisé AhRat, une variante maligne d’AhMyth, un logiciel open source d’accès à distance.

AhRat est un malware sur Android qui vole vos données et vous enregistre à votre insu

iRecorder est resté « dormant » pendant un an, puis s’est réveillé. Comme l’appli possède tous les droits administratifs sur les téléphones, obtenus au moment de l’installation, elle a commencé à enregistrer l’audio à travers les micros du smartphone des utilisateurs, à leur insu bien évidemment, ou encore à « exfiltrer des fichiers dont les extensions représentent des pages web sauvegardées, des images, des fichiers audio et vidéo, des documents, ainsi que des formats de fichiers utilisés pour compresser plusieurs fichiers ».

Un procédé qui laisse penser que le malware est le rouage d’une campagne d’espionnage d’envergure. En effet, comme AhRat n’a été détecté que dans cette application spécifique, on peut imaginer qu’il a été spécialement conçu pour « l’occasion ». Selon les chercheurs, « le cas d’AhRat est un bon exemple de la façon dont une application initialement légitime peut se transformer en une application malveillante […] Heureusement, des mesures préventives ont déjà été mises en œuvre dans Android 11 sous la forme d’une mise en veille des applications ».

