Microsoft Teams va bientôt inclure cette fonctionnalité très pratique

Microsoft va prochainement développer une nouvelle fonctionnalité bien pratique dans son outil de discussion Teams. Il sera possible de partager un lien menant vers un message précédent. Il ne sera donc plus nécessaire de fouiller l’historique de discussion pour trouver ce qu’on veut.

Microsoft Teams continue doucement mais sûrement d’évoluer et la firme de Redmond n’hésite pas à communiquer sur les fonctionnalités en développement. La prochaine en date pourrait se montrer bien pratique dans les discussions de groupe. Elle est nommée simplement “Group chat messages links”.

Cette fonctionnalité est toute simple : elle permet de créer un lien vers un message spécifique de la conversation. De ce fait, on peut partager un message précis avec les autres membres du groupe afin de leur éviter de remonter le fil de la discussion. De quoi gagner un temps fou.

Microsoft Teams inclut enfin cette fonctionnalité bien pratique

Cela pourrait se montrer bien pratique dans les conversations professionnelles, là où les informations fusent et où la précision est de mise. Cette fonctionnalité n’est pas encore disponible, mais a été ajoutée à la feuille de route de Microsoft. Sur le site officiel, il est indiqué que le déploiement est prévu pour le mois de juin sur PC, Mac, iOS et Android.

Cette nouveauté n’est pas la seule de prévue, puisque la firme de Redmond évoque également l’arrivée prochaine des notes collaboratives. Là encore, le but est de viser le monde professionnel en permettant aux différents associés de s’entendre plus facilement. Cette fonctionnalité est prévue pour sortir dans le courant du mois de juillet.

Pour rappel, Microsoft a lancé Teams en 2017. Cette application de discussion, qui succèdà Skype dans le catalogue du constructeur, est énormément mise en avant dans Windows 11, puisqu’elle est préinstallée et que son icône apparaît par défaut dans la barre des tâches. Récemment, la société américaine a annoncé une refonte totale de son logiciel, qui va se doter d’une interface plus claire mais aussi plus rapide. Sortie prévue dans le courant de l’année.

