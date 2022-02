Une fausse mise à jour de Windows 11, le classement AnTuTu de janvier 2022, c’est le récap’ de la semaine

Le top 10 d’Antutu des smartphones les plus puissants du mois de janvier, méfiez-vous de cette fausse mise à jour de Windows 11, le gouvernement français met en place une aide aux particuliers pour l’installation de l’Internet très haut débit, c’est le récap’ de la semaine.

Une nouvelle semaine s’achève et il est temps de faire le point sur les évènements marquants de ces derniers jours. Alors qu’AnTuTu lève le voile sur son classement mensuel, Jean Castex annonce que la subvention accordée aux particuliers pour l’installation de la fibre optique augmentera jusqu’à 600 euros par personne. Micromania-Zing se débat mais le marché du jeu vidéo dématérialisé met à mal l’enseigne qui devrait fermer 47 magasins en France prochainement. Mises en garde de la semaine, attention à cette fausse mise à jour de Windows 11 qui pourrait s’emparer de toutes vos données personnelles, et veillez également à ne pas payer votre TVA en double en cas de livraison de l’étranger.

Micromania-Zing victime de la vente dématérialisée

“Afin d’accompagner les mutations du marché du jeu vidéo, Micromania doit adapter son modèle économique” déclare l’enseigne, contrainte de fermer 47 boutiques en France dans le but de “restructurer son parc de magasins“. Micromania-Zing précise que les 127 employés touchés par cette nouvelle organisation ne seront pas licenciés mais bénéficieront d’”un accord de Rupture Conventionnelle Collective”.

Lire : Micromania-Zing va fermer 47 magasins et se séparer de 127 employés

L’Internet très haut débit partout en France d’ici la fin de l’année ?

Le Premier ministre a profité d’un déplacement en Ariège pour parler du plan « France Très Haut Débit » dont le but est de déployer l’Internet très haut débit sur l’ensemble du territoire d’ici la fin de l’année. Chaque personne souhaitant bénéficier de l’installation de la fibre optique peut donc faire la demande de cette aide sur le site amenagement-numerique.gouv.fr et prétendre à une subvention allant de 300 à 600 euros.

Lire : Fibre optique : le gouvernement annonce une aide de 300€ à 600€ par personne pour obtenir le très haut débit

AnTuTu publie son classement mensuel

Comme à son habitude, AnTuTu vient de lever le voile sur son bilan des smartphones les plus puissants du mois de janvier. IQOO prend la première place du podium, tant du côté haut de gamme avec le IQOO 9 Pro que du côté milieu de gamme avec son IQOO Z5. On constate que ce mois-ci, sept smartphones sont équipés du Snapdragon 8 Gen 1. Rendez-vous dans notre actu pour connaître le classement complet d’AnTuTu pour janvier 2022.

Lire : AnTuTu dévoile le top 10 des smartphones Android les plus puissants de janvier 2022

Achats en ligne : prenez garde à ne pas payer deux fois !

La nouvelle mesure mise en place en juillet 2021 contraint désormais les Français à payer une TVA sur tous les produits venant de l’étranger. Toutefois, il est nécessaire d’être vigilant pour ne pas se retrouver à payer la taxe deux fois. En effet, il arrive parfois que la Poste vous facture à la livraison, même si vous avez déjà payé votre taxe lors de l’achat de votre produit. Si vous êtes concerné par ce type d’erreur, n’hésitez pas à contacter un conseiller sur le site de la Poste ou par téléphone au 3631.

Lire : Attention, La Poste fait payer deux fois la TVA sur vos achats en ligne !

Prenez garde à cette fausse mise à jour de Windows 11

Les chercheurs du centre sécurité de HP ont découvert une nouvelle mise à jour factice de Windows 11 qui dissimule le malware RedLine Stealer. Une fois installé sur votre PC, ce virus s’attaque à vos données personnelles, allant de vos champs d’autocomplétion à vos informations bancaires et vos cryptomonnaies. N’hésitez pas à vous tourner vers Windows Update pour télécharger vos mises à jour, afin d'éviter les risques d’infection de votre ordinateur.

Lire : Windows 11 : gare à cette fausse mise à jour, elle vole vos infos personnelles et vos coordonnées bancaires

Nos tests de la semaine

On a testé pour vous la gamme Galaxy S22

Samsung a levé le voile sur ses Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra, des modèles de qualité mais dont la formule reste très proche des Galaxy S21. Samsung adopte l’Exynos 2200 (Snapdragon 8 Gen 1 aux Etats-Unis) qui permet une amélioration de l’autonomie et du traitement photo, ainsi que davantage de puissance. Les trois smartphones sont disponibles en blanc, noir, rose et vert canard. Le S22 Ultra se distingue des autres modèles, tant du côté design que du côté photo. Nous vous invitons à découvrir notre test pour tout savoir des trois nouveaux fleurons de Samsung.

Lire : Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra : notre prise en main des nouveaux fleurons de Samsung

Le Huawei P50 Pocket nous a autant séduits que déçus

Dans un premier temps, le Huawei P50 Pocket nous a bluffés. Son design est très élégant, ses finitions sont parfaites, la puissance du SoC et le stockage sont exemplaires et il n’y a rien à redire de l’affichage et de la dalle de ce premier smartphone pliable à clapet de Huawei. Cela étant dit, nous avons ensuite rapidement regretté l’absence de la 5G et des Services Google, et la qualité audio nous a déçus. À noter également que la dissipation thermique est mal contrôlée et que le smartphone chauffe donc sans raison apparente.

Lire : Test Huawei P50 Pocket : si élégant, si puissant…Et si frustrant !