Fibre optique : le gouvernement annonce une aide de 300€ à 600€ par personne pour obtenir le très haut débit

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé ce samedi une augmentation de l’aide aux particuliers pour l’installation de la fibre optique. Auparavant fixée à 150 euros, celle-ci pourra désormais atteindre 300, voire 600 euros pour toute personne souhaitant bénéficier de l’Internet très haut débit. L’objectif : couvrir l’ensemble du territoire d’ici fin 2022.

En 2018, le gouvernement français met en place le dispositif « cohésion numérique des territoires », une aide de 150 euros à destination des particuliers et des entreprises souhaitant s’équiper de la fibre optique. Cette subvention, visant à couvrir le coût du matériel et d’installation, va désormais être réévaluée afin d’accélérer encore plus le déploiement du très haut débit dans l’Hexagone.

« Le constat est que ce montant n’est pas suffisant pour permettre aux personnes de s’équiper. On a donc décidé de passer à 300 euros, voire 600 euros », a annoncé ce samedi Jean Castex, lors d’un déplacement à Moulin-Neuf, en Ariège. Accompagné de Cédric O, secrétaire d’État au Numérique, le Premier ministre a ainsi dévoilé la nouvelle étape du plan « France Très Haut Débit », visant à couvrir l’ensemble du territoire d’ici la fin 2022.

Sur le même sujet : Fibre optique — attention, ces faux courriers offrant un raccordement sont des arnaques

Profitez d’une aide de 300 € pour installer la fibre optique

Cette aide fait suite à l’investissement de 150 millions d’euros ayant pour but d’aider les opérateurs à l’installation de la fibre optique en zone rurale. En effet, selon une étude de l’UFC-Que Choisir publiée il y a quelques jours, 32 % des internautes habitant en zone rurale ne disposent pas d’une connexion supérieure à 8 Mbits/s. Grâce à cette stratégie, le gouvernement espère ainsi permettre à tous les Français de profiter d’un débit d’au moins 30 Mbits/s d’ici la fin de l’année.

Pour ce faire, l’État a mis les bouchées doubles. Alors que l’enveloppe budgétaire était auparavant de 350 000 €/an, ce dernier a investi 250 millions d’euros au cours des deux dernières années pour le recrutement de plus de 4000 Conseillers numériques France Service. La France est aujourd’hui numéro 1 du déploiement de la fibre optique en Europe, avec 28,3 millions de locaux dont profitent 67 % des Français. Orange a récemment annoncé avoir dépassé les 6 millions d’abonnés à la fibre optique.

Source : Europe 1