Une appli Tesla bientôt sur Apple Watch ? Elon Musk répond

L'intégration entre les montres connectées et les voitures électriques pourrait franchir une nouvelle étape avec la perspective d'une application Tesla officielle pour l'Apple Watch selon Elon Musk. Cette avancée promet de rendre l'utilisation des voitures de la marque encore plus pratique et accessible, en permettant aux propriétaires de gérer leur véhicule directement depuis leur poignet.

L'application Tesla ne cesse d'évoluer pour offrir devenir de plus en plus fluide et intuitive. Récemment, elle s'est enrichie de fonctionnalités innovantes, comme l'intégration des Raccourcis d'Apple, permettant d'accéder rapidement aux commandes de la voiture ou à sa climatisation. Cette amélioration, introduite l'an dernier, s'inscrit dans une volonté de rendre chaque interaction avec le véhicule aussi simple que possible avec un geste ou une commande vocale. Par ailleurs, l'intégration récente d'un assistant IA au sein de l'application vise à fournir une assistance plus directe et personnalisée, allant de la gestion du mode sentinelle à des réponses spécifiques sur les fonctionnalités du véhicule.

En parallèle, Tesla a également optimisé l'accès à ses véhicules grâce à l'Ultra Wideband (UWB), facilitant le déverrouillage sans même sortir le téléphone de la poche. Cette fonction s'ajoute à une liste croissante de commodités pensées pour améliorer l’utilisation des véhicules de la marque. En imaginant ces technologies autour du poignet, via une application officielle pour l’Apple Watch, on entrevoit la promesse d'une utilisation encore plus directe et élégante, où chaque fonction serait à portée de main, sans jamais avoir à fouiller dans ses poches.

Elon Musk affirme qu’une application pour l’Apple Watch pourrait arriver

Actuellement, les possesseurs de Tesla qui souhaitent contrôler leur voiture via leur Apple Watch se tournent vers des applications comme Tessie ou Stats. Ces solutions offrent des fonctionnalités basiques telles que l'ouverture des portes ou le démarrage du véhicule à distance. Néanmoins, une application officielle du constructeur automobile pourrait apporter des options supplémentaires, une meilleure intégration avec les systèmes de la voiture et une interface plus conviviale, rendant l'utilisation quotidienne encore plus pratique.

L'intérêt pour une application Tesla sur l'Apple Watch a été vivement relancé suite à une conversation sur X entre Elon Musk et un utilisateur. La question de l'intégration a reçu une réponse typiquement concise mais prometteuse de Musk : “Sure”. Musk a souvent transformé ses affirmations simples, comme “sure” ou “okay” sur son réseau social, en réalité. Par le passé, il a approuvé des idées telles que le support du WiFi pour les portes de garage ou le code PIN pour la boîte à gants. Lorsqu’il répond à ces demandes, il est fort probable qu'elles soient en effet déjà prévues dans le planning de l’entreprise. Une telle application rendrait la gestion de la voiture encore plus accessible, permettant par exemple de vérifier l'état de charge ou de préchauffer l'habitacle avant même d'y entrer, le tout d'un simple geste sur la montre.